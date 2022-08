Siamo affascinati dal mondo animale e dal comportamento dei nostri amici domestici. Stiamo parlando ovviamente di cani e gatti, ma anche di tutti quei piccoli pet come conigli, criceti, pennuti, tartarughe. Negli ultimi vent’anni la ricerca sul comportamento animale ha fatto passi da gigante. Sempre più persone sono interessate a capire quale messaggio sta dietro il cane che ci dà la zampa da solo o il gatto che si lecca subito dopo che lo abbiamo accarezzato. Tutti questi sono indizi che potrebbero, non solo migliorare il rapporto con gli animali, ma evitare episodi spiacevoli o una vita complicata accanto a loro.

Nell’articolo di oggi spiegheremo cosa spinge il cane a uno dei suoi comportamenti più comuni e meno amati dall’essere umano. Capiremo perché il cane salta addosso e quando questo comportamento dovrebbe farci preoccupare. Infatti, sebbene sia considerato un gesto d’affetto e di gioia nei confronti del padrone, in alcune occasioni potrebbe nascondere un atteggiamento diverso. Inoltre, saltare addosso in alcuni casi può creare problemi. Vediamo, dunque, da cosa deriva e quali sono le migliori soluzioni.

Perché il cane salta addosso e quando è un segnale di aggressività

Saltare addosso è un dei comportamenti più innati del cane. Già da cuccioli, i cani amano cercare il contatto tra loro e con la mamma. Non fanno altro che saltarsi addosso, toccarsi col muso, inseguirsi e giocare alla lotta. Ovviamente tutte queste sono informazioni positive che il cane mantiene anche da adulto. Una volta grande, sicuramente saltare addosso al proprio padrone è una richiesta di contatto, specialmente perché non si trova alla sua altezza. Tuttavia, questo comportamento può significare anche che il cane sta cercando di controllare la persona e far valere i suoi bisogni.

Molti educatori concordano che il gioco col proprio cane dovrebbe essere fatto dal basso. Abbassarsi significa mettersi a suo livello e non richiede che il cane ci salti addosso per chiedere attenzioni o entrare in contatto con noi. Un errore, quando il cane ci salta addosso, è cercare di toglierlo con le mani. Toccandolo non stiamo facendo altro che rinforzare positivamente quel comportamento. Chiaramente da cucciolo non può che farci piacere avere una creaturina che ci fa le feste, ma pensiamo alla mole e all’irruenza di quando crescerà. Se il cucciolo tende a saltarci addosso, blocchiamo l’attività che stavamo facendo con lui e allontaniamoci aspettando che si calmi.

Possibili patologie

Continuare a saltare addosso in modo compulsivo da adulto potrebbe nascondere una patologia chiamata Sindrome di Ipersensibilità-Iperattività. In questo caso, il cane dimostra di vivere le sue emozioni in modo spasmodico, sempre in eccitazione.

Poi, esiste la Sindrome Competitiva di Relazione, quando per il cane saltare addosso non è più un gioco perché lo fa con postura rigida e spesso col pelo rizzato. Quello è un comportamento pseudo aggressivo che si deve saper gestire con molta calma, distogliendo lo sguardo e restando immobili.

