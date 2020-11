Se non troviamo una pantofola o una scarpa e abbiamo un cane in casa, non serve cercare dappertutto. Basta andare nella cuccia del nostro migliore amico non umano o nel suo angolino preferito. Potremo subito recuperare alcuni oggetti personali che non troviamo da un po’. Inutile sgridare il responsabile del misfatto. Non capisce il problema e soprattutto non sa spiegare che lo fa per amore e non per indispettirci. Ecco perché il cane ruba le pantofole o le scarpe. Ce lo spiegano gli esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

L’odore del padrone è rassicurante

Se il nostro cane rimane molte ore in casa da solo, un oggetto impregnato del nostro odore lo rassicura e lo tranquillizza. Alcuni bambini non riescono ad addormentarsi se non possono stringere fra le braccia una certa federa. Oppure un certo plaid che hanno associato all’abbraccio materno. Il sistema funziona talmente, che l’oggetto viene conservato e venerato fino alla maggiore età. Se il cane ruba le pantofole o le calze e le mordicchia, meglio portargli nella cuccia una vecchia maglietta o un maglione che abbiamo deciso di eliminare dall’armadio, senza lavarlo in lavatrice. Sarà il suo oggetto cult e lo preferirà a qualsiasi giochino.

La scarpa rubata per protesta

Se troviamo una delle nostre scarpe migliori tra le sue zampe, con la punta già rosicchiata, inutile sgridare il cane. O rincorrerlo per la casa, per strappargli lo stivale tacco dodici dalle fauci. Il cane non conosce la differenza tra un sottovaso di plastica e una calzatura di lusso. Pensa solo che sia un nostro oggetto da sottrarre, utile per richiamare l’attenzione. Dunque, se la cosa funziona, la ripeterà. Possiamo dolerci solo con noi stessi se le scarpe erano a portata di zampa, invece che riposte nella scarpiera. IL cane ha imparato ad aprire la scarpiera e servirsi? Significa che ha capito qual è l’oggetto giusto per richiamare la nostra attenzione. Quanti giorno sono trascorsi dall’ultima passeggiata insieme? E dall’ultimo film visto abbracciati sul divano? E dall’ultima pallina lanciata in giardino? Se non abbiamo tempo per il nostro cane, domandiamoci perché lo abbiamo comprato.

Perché il cane ruba le pantofole o le scarpe

Se il cane si annoia, potrebbe apprezzare un gioco interattivo che addestri la sua intelligenza o il suo olfatto. Oppure un tappetino interattivo da mordicchiare, aprire. Ce ne sono di veramente interessanti in giro e soprattutto sul web, arrivano direttamente a casa. E si lavano in lavastoviglie (quelli di plastica) e in lavatrice (quelli di feltro). Ogni giorno ne escono di nuovi. Visto che si mettono al mondo meno figli nei Paesi Ocse, l’industria del giocattolo si è adeguata. I giochi di attivazione mentale per neonati sono stati ridisegnati in chiave canina e felina. E stanno avendo molto successo.