Una delle esperienze più antipatiche per qualunque proprietario di cane è sicuramente quando il nostro cucciolo fa la pipì sul letto o sul divano. Ancor di più quando il cane non aveva mai mostrato prima nessun segno di questo comportamento.

Nonostante infatti questo piccolo disguido sia comune e frequente in alcuni cani o gatti sin da piccoli, non dobbiamo prenderlo sottogamba. Questo potrebbe essere il sintomo di alcuni, anche gravi, problemi di salute.

Perché il cane fa la pipì in casa, come capire e risolvere questo fastidioso problema

Quando un cane inizia a fare i propri bisogni sul nostro letto o sulla sua stessa cuccia, viene naturale pensare che stia marcando il territorio. Questo gesto dell’animale però non è sempre motivato da un istinto di tipo territoriale.

Quando il nostro cucciolo ci lascia qualche regalino in giro per casa, infatti potrebbe semplicemente voler dire che aveva la vescica piena. Sarebbe allora bastato portarlo a spasso per risolvere il problema.

Allo stesso modo però potrebbe essere il sintomo di un qualche tipo di malessere fisico o psicologico dell’animale.

Infatti, quando il cucciolo inizia a urinare involontariamente, anche durante il sonno, potrebbe trattarsi di un vero e proprio problema di salute.

Per finire poi, la minzione, avviene spesso come reazione del cane a una situazione di forte stress o paura.

Qualche pratico e semplice consiglio

Per poter quindi risolvere questi problemi, dovremo puntare tutto sulla prevenzione. In primis, per evitare qualunque problema di tipo fisico, sarà importante portare regolarmente il cane dal veterinario. Fare una visita ogni sei mesi e rimanere aggiornati nel calendario delle vaccinazioni aiuterà a combattere questi problemi prima che si presentino.

Allo stesso modo anche educare il cane a fare i bisogni fuori sarà importante, ma solo se accompagnato al regolare impegno di portarlo a spasso.

Può però capitare che il problema si ripresenti, in quel caso, allora dovremo anche stare attenti a non rimproverare eccessivamente il cucciolo. Questo comportamento potrebbe portare più danni che vantaggi, senza contare che creerà sicuramente un ambiente ostile e stressante per l’animale.

In questo articolo abbiamo visto perché il cane fa la pipì in casa, ma anche come capire e risolvere questo fastidioso problema nei modi giusti.