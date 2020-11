La caratteristica puzza di cane bagnato è famosa per quanto è spiacevole e repellente. Sembra assurdo che il nostro amico a quattro zampe, dopo una passeggiata sotto la pioggia, possa emettere un tale tanfo. In realtà, però, questo odore è assolutamente naturale. In questo articolo ProiezionidiBorsa spiegherà perché il cane bagnato puzza e come liberarsi di questo cattivo odore.

Il motivo per cui i cani bagnati puzzano

A provocare la puzza di cane bagnato è l’interazione tra l’acqua, lieviti e batteri. Questi vivono normalmente tra il pelo e sulla pelle del nostro amico a quattro zampe. Come studiato dall’American Chemical Society, quando vengono a contatto con l’acqua questi microrganismi reagiscono provocando la puzza.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

I loro legami, infatti, si spezzano e le sostanze chimiche da loro prodotte vengono rilasciate sulla superficie del pelo. Non si tratta, inoltre, di casi eccezionali. Lieviti, batteri, e perfino funghi, vivono normalmente nel pelo e nella pelle del cane. È quindi fisiologico che, quando bagnato, il cane puzzi. Esistono, però, dei trucchi per liberarsi più velocemente di questo sgradevole odore.

Come dire addio al cattivo odore

Chi si chiede perché il cane bagnato puzza e come liberarsi di questo cattivo odore può affidarsi ad alcuni semplici trucchi.

Siccome l’odore di cane bagnato è assolutamente normale non esistono medicine o cure per impedire al pelo del cane di sprigionare cattivi odori. Il primo metodo è, quindi, ovviamente, quello di non bagnare il cane. Meglio, quindi, evitare passeggiate sotto la pioggia se l’amico a quattro zampe non indossa almeno un cappottino.

Se il cane, invece, è già bagnato la prima cosa da fare è asciugarlo il prima possibile. È, quindi, sempre bene avere un asciugamano sotto mano con cui strofinare il pelo del cane e togliere l’acqua in eccesso.

È, inoltre, possibile asciugare il pelo con il phon. Questo va, però, tenuto a una temperatura moderata e a distanza dall’animale per evitare di ustionarlo. Alcune razze di cani, come quelli con la pelle rugosa, trattengono microrganismi anche tra le pieghe della pelle. È, quindi, consigliato pulire e spazzolare con regolarità il cane per evitare accumuli puzzolenti.