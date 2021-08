Bere una squisita tazza di caffè fumante è sempre un occasione speciale. Ancora di più nei momenti in cui stiamo lavorando e siamo presi dai ritmi frenetici tipici della società moderna. Molto spesso non si ha il tempo di godersi una tazzina di caffè e in molti lo fanno anche nel modo sbagliato.

In questo articolo vedremo perché il caffè va sempre girato col cucchiaino, anche se lo si prende amaro.

L’evidenza di ciò la si può anche riscontrare dal fatto che il caffè viene sempre servito solo con il piattino e il cucchiaino. Lo zucchero, invece, è tenuto a parte ai lati del bancone, nelle bustine o negli appositi dispenser.

Ecco perché il caffè va sempre girato col cucchiaino, anche se lo si prende amaro

È importante girare sempre il caffè con il cucchiaino, anche se si gradisce amaro perché secondo quanto riportano gli esperti su riviste dedicate all’argomento, questo gesto lo rende più buono.

Le prime gocce che escono dal filtro dell’espresso preso al bar hanno un sapore più intenso rispetto a quelle che scendono piano piano nella tazzina. Il caffè è una bevanda che si presenta a strati: se la bevessimo senza lo zucchero e senza girarla, noteremmo sicuramente la differenza.

Quando sorseggiamo una tazza di caffè abbiamo sicuramente notato, che sotto quel millimetro di crema c’è una parte molto liquida e amarognola. Continuando a bere, gustiamo la parte centrale più corposa e man mano, nella parte finale, troveremo tutto il gusto che esalta le qualità del caffè.

Per questo motivo mescolare il caffè vuol dire berlo in modo omogeneo, esaltare le sue caratteristiche migliori e non perderle sul fondo della tazzina.

L’importanza di girare il caffè con il cucchiaino è spiegata anche da test scientifici fatti attraverso l’uso di un rifrattometro. Con questo strumento si misura il TDS, Total Dissolved Solids, di una goccia di bevanda presa con una siringa sotto la superficie dell’espresso.

Questo dato indica la quantità di sostanze presenti nel caffè rispetto all’acqua.

Il campione estratto appena sotto la crema dell’espresso nella tazzina girata con un cucchiaino ha un TDS più alto rispetto alle altre.