Noi italiani siamo molto gelosi del nostro caffè.

L’espresso è per noi il caffè per eccellenza e guardiamo con disprezzo chiunque tenti di propinarci qualcosa di diverso.

Ci hanno provato in tanti, europei e non, ma non c’è niente da fare: nessuno riesce a riproporre fedelmente il nostro inimitabile caffè.

Il caffè americano poi. Per noi è solo acqua sporca e senza sapore, un inutile beverone che non dà il famoso effetto “risveglio” del nostro caffè.

Ma come la prenderemmo se qualcuno smontasse il nostro orgoglio italiano e ci dicesse che c’è qualcosa di meglio del caffè espresso dello stivale? E se questo “qualcosa” fosse proprio il caffè americano?

Vediamo perché il caffè americano è migliore di quello espresso.

È una bevanda di compagnia

Ebbene sì, il caffè americano non è un beverone di caffè come in tanti pensano, ma una vera e propria bevanda di compagnia. E come tale richiede che si consumi con calma, sorseggiandola e non tracannandola velocemente, mentre si legge un libro o si lavora al pc.

Inoltre, vi si può mettere all’interno ciò che si preferisce. In alcune famose catene americane, difatti, accanto al classico zucchero si trovano anche cacao, cannella e vaniglia in polvere, latte e diversi topping.

Come ogni altra bevanda del genere, poi, il caffè americano è utile per riscaldarsi nelle più fredde giornate invernali. Questo spiega perché nei film americani si vede sempre il protagonista camminare per le strade innevate della città con una tazza di caffè in mano.

Il caffè: condivisione e lavoro

La tazza di caffè americano rappresenta anche la condivisione durante una riunione tra amici, tra parenti, tra colleghi. E soprattutto, non è vero come molti credono che si tratta di “acqua sporca”.

La quantità di caffeina presente in questo caffè è difatti superiore a quella contenuta nel caffè espresso. Ecco perché tanti studenti lo preferiscono ad altre bevande durante le notti insonni passate sui libri e le dispense.

Appena potremo viaggiare nuovamente avremo dunque una sfida da realizzare: sconfiggere i nostri pregiudizi e scoprire perché il caffè americano è migliore di quello espresso.