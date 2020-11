Il bruciore di stomaco occasionale, oppure il bruciore continuo associato a dolore subito dopo i pasti, non devono essere sottovalutati. E soprattutto non vanno stoppati con rimedi casalinghi come bicarbonato, o sali di magnesio, assunti con dosaggi fai da te.

È sempre opportuno rivolgersi al medico che indagherà sulla causa reale di questi disturbi, se sono frequenti. La causa potrebbe essere un principio di gastrite. Ecco perché, in particolare, non bisogna esagerare con acqua e bicarbonato di sodio.

Perché il bicarbonato ci fa digerire

Il bicarbonato di sodio è la sostanza più comunemente utilizzata a livello domestico come rimedio contro la pesantezza di stomaco o l’indigestione. Questo prodotto, neutralizza l’eccesso di acidità, diminuisce la capacità corrosiva dei succhi gastrici che agiscono contro le pareti dello stomaco.

Funziona certamente in caso di iperacidità, ma l’effetto dura poche ore. Inoltre, la somministrazione frequente e per periodi lunghi, comporta l’introduzione di elevate quantità di sodio, il sale da cucina. Il sale già lo ingeriamo con l’alimentazione corrente e, dunque, assumendo bicarbonato per digerire, dobbiamo preoccuparci di quanto sodio in più carichiamo nel nostro sangue.

Il pericolo dei dosaggi fai da te

Perché il bicarbonato non va bene per tutti i casi di bruciore di stomaco. Dopo aver ingerito bicarbonato di sodio, otteniamo di solito un effetto di breve durata e ciò favorisce, purtroppo, l’impiego di quantità ripetute. È buona regola evitare l’uso del bicarbonato in modo autonomo, con dosaggi fantasiosi. Soprattutto quando la pressione arteriosa è elevata.

Bisogna lasciar perdere il bicarbonato se si è cardiopatici e se si soffre di disturbi renali. Il bicarbonato non va bene neanche per coloro che assumono contemporaneamente grandi quantità di latte e derivati.

Non bisogna curare il bruciore di stomaco con bicarbonato per più di una settimana, senza consultare il medico. Non è meglio, invece, agire da subito sulle cause del bruciore di stomaco? Eccole.

L’assunzione di troppi caffè. Di altre bevande contenenti caffeina come cole e chinotto. Per spegnere il bruciore di stomaco si deve bere meno alcool, bisogna eliminare il latte e non ingerire liquidi di ogni genere che risultino troppo caldi o troppo freddi.