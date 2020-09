Speculare sulle azioni a forte volatilità può fare guadagnare moltissimo, ma può anche fare perdere moltissimo denaro. Ecco perché i tuoi soldi sono fortemente in pericolo quando fai queste operazioni. L’investimento in titoli altamente speculativi, è una attività che deve essere fatta con molta serietà e solo da chi è esperto. I rischi di perdita sono sempre in agguato. Vediamo perché, grazie allo studio degli Esperti di ProiezionidiBorsa, con un esempio sul recente rialzo di Tiscali.

L’esempio del titolo Tiscali che prima è volato e poi è crollato

Alcuni giorni fa Tiscali ha iniziato a mandare dei segnali di rialzo grazie a un possibile accordo con FiberCop. Questa è una nuova società che dovrebbe portare internet a banda larga in tutta Italia. Un progetto importante ed ambizioso ed una grande opportunità di business per tutte le società di telefonia che aderiranno al progetto. Una di queste è Tiscali.

L’azione nelle prime tre settimane di agosto si è mossa all’interno della fascia compresa tra 0,0108 euro e 0,0110 euro. Il primo segnale di rialzo arriva nella seduta del 27 agosto. Il titolo apre in gap e schizza fino a 0,0125 euro, per poi chiudere a 0,0118 euro. Nella seduta successiva, quella del 28 agosto, l’azione sale fino a 0,0139 euro e chiude a 0,0132 euro.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Una volatilità da capogiro anche per i trader più esperti

I numeri sono piccoli e si fa fatica ad apprezzare bene il rialzo. In percentuale la chiusura del 28 agosto è superiore del 22% a quella del 26 agosto. Ma la prima seduta che fa risvegliare gli interessi su Tiscali è quella del 31 agosto. Il titolo tocca il massimo a 0,0195 euro e chiude a 0,0183 euro. In una sola seduta l’azione sale di quasi il 40%.

Ovviamente non è finita. L’1 settembre Tiscali chiude a 0,0295 euro e in quella del 2 settembre, il titolo arriva a 0,0499 euro. In una sola seduta l’azione guadagna il 69% e in 5 giorni il titolo sale di oltre il 350%.

Cosa accade nella seduta successiva? Arriva il crollo del titolo a 0,025 euro. Meno 50% dalla chiusura precedente. Una conclusione annunciata

Perché i tuoi soldi sono fortemente in pericolo quando fai queste operazioni

Prima riflessione. Un titolo (MIL:TIS) che in 5 giorni guadagna il 350% è chiaramente sotto attacco speculativo. Per definizione gli attacchi speculativi durano pochissimi giorni, a volte poche ore. Quindi chi acquista un titolo fortemente speculativo, deve essere cosciente che la sua volatilità è altissima in entrambi i sensi. Così come sale facilmente, allo stesso modo può crollare velocemente. E Tiscali ne è un esempio.

Seconda riflessione. Entrare su un titolo che in poche sedute ha triplicato di valore, è un rischio. E quando si corrono i rischi, occorre avere tutte le precauzioni necessarie. Che in questo caso si chiamano stop loss. Mai acquistare un titolo senza fissare prima un livello di uscita se l’operazione va male. Livello che va definito prima di entrare sul titolo, mai dopo.

Terza riflessione. A volte non bastano neanche gli stop loss. Infatti l’apertura del 3 settembre è stata a 0,0420 euro contro la chiusura della seduta precedente a 0,0499 euro, ovvero sotto del 15%. Significa che tutti gli stop loss messi nella seduta del 3 settembre sono saltati.

In conclusione

Comprare un titolo che ha forti sbalzi di prezzo in un lasso di tempo strettissimo, è molto rischioso. E’ come volere salire su un auto in corsa. Per farlo senza farsi male, occorre essere degli esperti. Su Tiscali sarebbe stato consigliato entrare nella seduta del 28 o del 31 agosto. Dopo sarebbe stato troppo rischioso.

Quando un titolo comincia a strappare verso l’alto dopo alcune sedute fortemente rialziste, meglio lasciare perdere e concentrarsi su altre opportunità.

Per saperne di più

Se investi in Borsa, ti interesserà conoscere un titolo azionario che ha avuto una performance del 260% in 4 mesi ed è pronto a correre ancora. Scopri qual è leggendo qui.