Quando ci viene detto che la ricetta per perdere peso include principalmente dieta e movimento non vogliamo crederci. Cerchiamo scappatoie, prodotti miracolosi, aggiungiamo spezie bruciagrassi a ogni pasto. Approfittando di questo nostro bisogno di trovare soluzioni rapide quando vogliamo dimagrire, molte aziende hanno iniziato a produrre tè e tisane dimagranti. E non solo. Queste sono ora pubblicizzate su internet e sui social. A chi non è capitato di vedere un post sponsorizzato di un’influencer che racconta di tutti i benefici che ha avuto bevendo un tè o una tisana dimagrante? Purtroppo dietro queste affermazioni non sono vere e questi prodotti sono spesso delle truffe.

Perché i tè e le tisane dimagranti non funzionano e sono una truffa molto pericolosa

Purtroppo non c’è nessuna formula magica che ci permette di perdere peso senza sforzi. Questi tè e tisane quindi non hanno combinazioni di ingredienti miracolose che bruciano il nostro grasso mentre dormiamo. Anzi, se se ne abusa potremmo andare anche incontro a problemi. In questi prodotti sono infatti presenti combinazioni di lassativi naturali come la senna. L’obiettivo principale di questi tè e tisane è quindi quello di depurare il nostro sistema digerente. Così ci sentiremo più leggeri e magari l’ago della bilancia scenderà un po’.

Ma non si tratta di perdita di grasso ma solo di feci e liquidi. Qui sta l’inghippo. Un prodotto del genere va bene preso al bisogno quando magari soffriamo di stitichezza. Bere ogni giorno, magari due volte al giorno, un tè o una tisana lassativa rischia di renderci disidratati. La nostra flora intestinale inoltre patirà perché non avrà il tempo di riformarsi. I risultati di questi prodotti sono quindi illusori e possono essere anche pericolosi.

Non ci sono veri ingredienti segreti per dimagrire

Ora abbiamo capito perché i tè e le tisane dimagranti non funzionano e sono una truffa molto pericolosa. Purtroppo, infatti, il successo nella perdita di peso dipende solo da noi. Non ci sono formule magiche e nemmeno aggiungere ingredienti bruciagrassi ai nostri piatti farà davvero la differenza se non adottiamo certe abitudini. Certo, integratori e certi cibi possono aiutarci a bilanciare i nostri livelli di vitamine e sali minerali e farci sentire più informa e motivati. Sta però a noi impegnarci a seguire un piano alimentare e a fare movimento.

Il segreto sta proprio in questo. Ovviamente, inoltre, ogni corpo è diverso quindi non possiamo adottare diete uguali per tutte o seguire i consigli di persone trovate su internet o in tv. Bisogna scoprire cosa funziona meglio per noi. C’è chi dimagrisce semplicemente mangiando meno calorie di quelle che consuma, chi invece deve ridurre drasticamente i carboidrati. C’è chi ha risultati migliori correndo e chi sollevando pesi. Una cosa è certa: è la nostra forza di volontà quella che ci farà raggiungere i nostri obiettivi.