Abbiamo presente la tipica colazione volante con caffè e merendina gustosa e veloce? Ecco, abbiamo sbagliato tutto! Sarà anche pratica e gustosa, ma la vera colazione è un’altra. Ecco, perché i nutrizionisti considerano questa colazione la migliore in assoluto, e la più completa. Vediamola assieme ai nostri Esperti, consigliando magari di approfittare di questo periodo, con i figli a casa, per dedicare più tempo al primo pasto della giornata.

Perché le merendine non sono il massimo

Dicevamo delle merendine. Saranno anche gustose, saporite e pratiche ma contengono i cosiddetti “carboidrati raffinati”. Gli zuccheri che impennano il sangue come una moto da cross, ma, per poi riportarci a zero energia in poco tempo. Ecco, perché, anche consumando una merendina energetica al cioccolato, ci sentiamo subito sprintosi, perdendo poi colpi col passare del tempo. Cosa, che invece non deve accadere, perché la colazione teoricamente dovrebbe portarci a mantenere lo stesso livello di forza ed energia almeno fino al pasto successivo.

La quantità necessaria di ingredienti per la colazione più sana

Ecco perché i nutrizionisti considerano questa colazione la migliore in assoluto, composta da cereali integrali, frutta secca, succhi di frutta naturali, yogurt e pane integrale o fette biscottate. Ma, nella scelta dei prodotti, dovremmo anche sempre fare il conto delle quantità da assumere. Perché sono fondamentali. Grassi stessi, fibre, carboidrati e proteine, se inseriti con equilibrio e misura, faranno la differenza nella nostra colazione. Colazione, che, deve ovviamente tenere conto del tipo di lavoro che andremo a fare. L’iperattività chiama un tipo di colazione, la sedentarietà un’altra. Lo stesso stress mentale richiede dei nutrienti specifici. In questo, per esempio, mandorle e kefir sono ottimi.

Una colazione alternativa e super nutriente

Leggiamo sempre di tanti tipi di colazioni presenti nelle diete, ma vogliamo segnalare qualche alimento particolare che possa fare la differenza:

ricotta col miele e della frutta secca;

un frullato di banana, frutta secca e pera;

pane integrale ai cereali con l’avocado;

il kefir con il muesli di frutta secca, miele e cereali;

Non mancheranno i nutrienti giusti per affrontare alla grande la giornata, regolarizzare l’intestino e stare meglio a livello fisico e mentale.

