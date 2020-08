Perché i mercati se ne fregano se l’economia va male? Il mercato azionario è stato in crisi, nel recente passato. Ma ora è l’economia che è in crisi. L’economia che molti vivono, anche se tetra, è locale e personale. E, per la maggior parte, non è negoziata sui mercati. Oppure gioca solo una piccola parte nelle mosse del mercato azionario. Proviamo a spiegare perché queste esperienze personali abbiano così poco effetto sui mercati azionari. Dobbiamo guardare più da vicino al ruolo di mercato dei settori industriali più deboli. I mercati, a quanto pare, non sono particolarmente vulnerabili ai settori altamente visibili, ma relativamente piccoli.

Ci sono diverse industrie danneggiate dal punto di vista economico. Le 30 più danneggiate potrebbero essere depennate prima dell’apertura del mercato di domani, e non succederebbe quasi niente. Difficilmente sottrarrebbero più di qualche marginale punto percentuale allo S&P 500. Questo nonostante il peggior crollo economico degli Stati Uniti dai tempi della Grande Depressione. Oltre a ciò, il lockdown pandemico negli Stati Uniti ha favorito le vendite e i profitti delle gigantesche società tecnologiche. Non c’è da stupirsi che l’indice Nasdaq Composite 100 sia al record storico. Esso è dominato dalle grandi aziende tecnologiche. E quest’anno è sopra del 23%, fino ad oggi.

Perché i mercati se ne fregano se l’economia va male?

Per di più, delle 500 aziende dello S&P 500, circa 450 di esse stanno facendo terribilmente bene. La capitalizzazione di mercato spiega il perché. I 15 settori industriali dell’indice sono in calo tra il 30,5% e il 41,7%. Si tratta di settori molto visibili, con aziende ben coperte dai media, con nomi noti a molti consumatori. Coca-Cola, Walmart, Pepsi, McDonald’s, ecc.

Stazioni di servizio, catene di ristoranti e hotel sono onnipresenti nelle città e nelle periferie di tutto il Paese. Considerate quanto poco questi settori malmenati dalle vendite influenzino gli indici. I grandi magazzini possono essere scesi del 62,3% da inizio anno. Ma in termini di capitalizzazione di mercato rappresentano solo lo 0,01% dello S&P 500. La storia è la stessa per i servizi di viaggio, i REIT che trattano hotel e motel, i resort e i casinò.

I mercati ci dicono che questi settori non contano molto per l’andamento dei titoli azionari. Solo quattro gruppi industriali – contenuti internet, infrastrutture software, elettronica di consumo e dettaglianti internet – contano davvero. Essi rappresentano più di 8.000 miliardi di dollari di valore di mercato. Cioè quasi un quarto del valore totale del mercato azionario statunitense. Che è circa 35.000 miliardi di dollari. Prendete le 10 maggiori aziende tecnologiche dello S&P 500 e ponderatele in egual misura. Otterreste che fanno oltre il 37% per l’anno. Ecco perché i mercati se ne fregano se l’economia va male. Perché l’economia reale è sottorappresentata, come capitalizzazione, nello S&P 500.