Perché i mercati azionari europei batteranno quelli americani?

Degli aspetti tecnici che supportano questa view ce ne siamo occupati in due articoli che abbiamo pubblicato durante il fine settimana.

Oggi ci occupiamo della view delle case di affari.

Un numero sempre crescente di importanti istituzioni di Wall Street stanno cambiando la loro view per il 2020. L’idea che sta prendendo piede, infatti, è che mercato azionario europeo supererà quello statunitense. Uno dei principali motivi è legato alla diversa espansione della pandemia da coronavirus nelle due potenze economiche.

Da un lato gli Stati Uniti stanno lottando, anche se abbastanza svogliatamente, per frenare la diffusione del Covid-19. Dall’altro in Europa, nonostante alcuni colpi di coda, il virus è tenuto abbastanza sotto controllo. Questa cosa sta influenzando il modo in cui i money manager vedono l’andamento dei mercati azionari fino alla fine del 2020.

Perché i mercati azionari europei batteranno quelli americani? La view di Barclay e BlackRock

Barclays, BlackRock e altre banche stanno ora consigliando agli investitori di aumentare i loro investimenti nella zona euro riducendo l’esposizione sulle attività statunitensi.

Il motivo di questo cambio di view è legato alla durata della pandemia negli Statu Uniti. Gli analisti fanno notare come il numero di casi in rapida crescita stia tenendo gli americani al chiuso. Conseguentemente, questo potrebbe essere un fattore in grado di ritardare il ritorno alla normalità degli Stati Uniti. Viceversa, la riduzione mentre in Europa incoraggia i loro cittadini ad uscire e ad aprire i loro portafogli.

Gli analisti di BlackRock Investment hanno dichiarato

La mobilità [in Europa] si è ripresa rapidamente ed è ora alla pari con il livello degli Stati Uniti. Come risultato, abbiamo potuto vedere il ritmo della ripresa nella seconda metà del semestre superare altre regioni, compresi gli Stati Uniti

Prima della pandemia di coronavirus, i mercati europei erano in ritardo rispetto agli Stati Uniti. La zona euro, infatti, si stava riprendendo lentamente dalla sua devastante crisi del debito. Nonostante la Banca Centrale Europea avesse acquistato centinaia di miliardi di titoli di stato e ha tagliato il suo tasso di interesse di riferimento in territorio negativo.

Cosa è successo nell’ultimo decennio?

Nell’ultimo decennio, l’indice di riferimento STOXX Europe 600 ha avuto un rendimento annuo dell’8,1%, mentre l’S&P 500, +0,45% ha guadagnato un 14,2% annuo nello stesso intervallo temporale.

La maggior parte degli investitori di Wall Street si aspetta che l’economia statunitense e i suoi mercati abbiamo una performance migliore rispetto a quelli europei per fine 2021. Tuttavia il 2020 potrebbe fare eccezione e i mercati azionari europei batteranno quelli americani.

Un altro fattore chiave del crescente ottimismo intorno alle prospettive del mercato dell’eurozona è la spinta di alcuni leader europei a realizzare un pacchetto di forte stimolo fiscale. Nel 2008 la mancanza di queste misure aveva rallentato l’economia europea rispetto a quella americana.

Conclusione

Le opinioni delle case di affari confermano le indicazioni dell’analisi tecnica. I mercati americani potrebbero tornare ai livelli del 2008, mentre quelli europei ai livelli del 2000. Potrebbe assistere, quindi, dopo oltre 10 anni al predominio dei mercati azionari europei su quelli americani,