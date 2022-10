Perché i gatti sterilizzati si allontanano da casa, dove vanno e quando tornano

Sterilizzare i propri gatti è importante perché evita alcune conseguenze. La prima è quella di avere una cucciolata di cui non potersi occupare e dover così affrontare le difficoltà di trovare loro una casa. Vi sono però anche motivi di salute, la sterilizzazione infatti eviterebbe alcune malattie alla gatta e al gatto. Nel caso di un gatto maschio, gli scontri con gli altri per l’accoppiamento comporterebbero ferite e la possibile trasmissione di malattie.

Il gatto in genere si potrebbe sterilizzare attorno ai 6 mesi, ma sarà il veterinario a guidarci. Dopo la sterilizzazione il gatto sembra cambiare carattere. Infatti, durante il calore si mostrerebbe più affettuoso e produrrebbe miagolii incessanti. Altresì, potrebbe fare pipì sul letto o in giro per casa, precisamente spruzzare urina. Ciò perché attraverso la stessa comunicherebbero la propria presenza e disponibilità all’accoppiamento.

Un gatto in calore scapperà con facilità di casa per trovare un partner con cui accoppiarsi e può stare via diversi giorni. I gatti però potrebbero darsi alla fuga anche quando sterilizzati e per altri motivi.

Scopriamo perché i gatti sterilizzati si allontanano da casa

La prima causa che porterebbe il micio a stare lontano da casa, potrebbe essere una sterilizzazione non andata a buon fine. In tal caso il gatto anche se sterilizzato entrerà in calore e assumerà i comportamenti tipici di quella fase.

Vi sono però anche altri motivi per cui scappano e non hanno a che fare con l’accoppiamento.

Nonostante il nostro gatto sia domestico, in lui rimane vivo l’istinto predatorio, è uno dei motivi per cui rovescia la ciotola di cibo e acqua. Quindi non potrà sorprenderci la sua voglia di andare a caccia, tanto più se noterà il movimento di qualche piccolo animale.

A spingerlo altrove spesso è anche una sorta di curiosità che lo spinge a esplorare e scoprire il mondo circostanze. Tanto è vero che questa caratteristica spiega anche perché i gatti spesso stanno alle finestre, per guardare ciò che succede fuori.

In più ama molto la sua indipendenza e difficilmente vi rinuncerà.

In alcuni casi le cause della fuga però potrebbero essere negative. Potrebbe aver maturato stress e ciò potrebbe indurlo ad andarsene. Ciò potrebbe verificarsi quando vi sono stati dei cambi di abitudini nell’ambiente domestico. La perdita di tanto pelo potrebbe essere indice dello stress ma non solo, dipenderebbe da come e quando si verifica.

Allo stesso modo, anche un cattivo stato di salute lo porterebbe a rintanarsi via di casa. Una condizione dettata dalla natura che spinge gli animali quando fragili a ripararsi al sicuro e distanti da tutto. Tanto è vero che il nostro micio anche per morire preferisce andare altrove. Oltre a cercare di curarlo, sarà bene fornirgli in questi casi un angolo tranquillo e sicuro.

Come trovare il gatto scomparso

I gatti quando spariscono in linea di massima, secondo alcuni studi recenti, non si allontanerebbero di molto da casa. Basti pensare a quante volte lo si ritrova semplicemente dal vicino. Spesso potrebbe aver trovato cibo e stretto amicizia con qualcuno nei dintorni. O aver trovato un posto dove prendere il sole.

Dire dopo quanto potrebbe rientare, non è però facile. Può trattarsi di ore come di giorni. Inoltre, non è affatto scontato il suo ritorno.

Nel caso sia distante da casa potrebbe non ritrovare la strada. Inoltre non di rado una nuova famiglia potrebbe adottarlo considerandolo randagio. Vi è poi da considerare il grosso rischio che i gatti corrono in mezzo alla automobili e i possibili esiti infelici.

Per ritrovare il gatto fuggito facilmente sarebbe bene dotarlo di un collarino contenente una targhetta con il nostro indirizzo e telefono. Ancor più comodo il collare con GPS integrato per seguirne gli spostamenti dal cellulare.

Se non dovessimo stanarlo, chiamiamo l’ASL per segnalarne la scomparsa e sapere se qualcuno dovesse averlo trovato. Assicuriamoci poi che non si trovi in qualche ospedale veterinario in seguito a qualche incidente.

Anche il classico metodo dei volantini disseminati per il quartiere con la foto del gatto rimane un metodo efficace.

Evitare che scappi

Scoperto perché i gatti anche sterilizzati si allontanano da casa sarà bene agire affinché ciò non si verifichi. Dunque agire sui motivi che li spingono a scappare, è consigliabile infatti prevenire le fughe. A tale scopo, dovremo anche far sì che non possa scappare da finestre, balcone e giardino.

Converrà applicare delle zanzariere alle finestre, incluse quelle oblique.

Per chiudere il giardino e il balcone potremmo usare invece pannelli di plexiglass sui quali non può arrampicarsi. O, delle reti ricurve, che gli impediranno di salire sulla ringhiera del balcone.