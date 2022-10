Perché i gatti si leccano pelo e muso già puliti e gli uomini invece le labbra

Molte famiglie hanno un gatto in casa. Sono una presenza amichevole e che rendono la vita più serena. Solo che le abitudini spesso sono diverse. È il caso del gatto che si lecca il pelo. Ma alcune si assomigliano. Il gatto si lecca il musetto anche se non è affatto sporco. A volte anche noi ci lecchiamo le labbra e forse inconsapevolmente. Chissà quale significato potrebbe avere questo gesto per l’essere umano.

In casa ci adeguiamo facilmente alla sua presenza di un gatto e si crea subito un’intesa. Questo forse perché anche i gatti come gli esseri sono dei mammiferi. In particolare il gatto è un mammifero ma un carnivoro appartenente alla famiglia dei felini. ha un carattere molto indipendente ma allo stesso tempo dolce e vivace.

Perché i gatti si leccano il pelo

A volte osserviamo i gatti e ci chiediamo perché si leccano pelo e musetto già puliti. Intanto il suo manto a volte folto e a volte meno, è ritenuto ben prezioso per il gatto. In effetti, sono dei maniaci dell’igiene e si leccano spesso. Ciò provoca però un accumulo di peli nel loro stomaco. La loro lingua infatti è rasposa e porta via con sé quei peli che si staccano dal corpo. Un po’ come capita a noi in autunno, con i capelli che cadono naturalmente. Allora noi li mettiamo in ordine, pettinandoli e curandoli in diversi modi.

Il gatto mangia l’erba

Così il gatto mangia alcune erbe che hanno il potere di provocare il vomito. In questo modo si libera di tutti quei peli, che opprimono l’organo della digestione. Non è l’unico motivo per cui il gatto mangia le erbe, soprattutto se si trattasse di gatti che vivono in natura. Essendo un carnivoro, la sua alimentazione è mancante di qualche nutriente essenziale. Questi si ritrovano esattamente nelle erbe di cui ogni tanto si cibano.

Perché i gatti si leccano pelo e muso puliti con la lingua

Oltre al pelo, il gatto a volte lecca anche il proprio musetto. Si passa velocemente la lingua sulle labbra con dei movimenti quasi a scatti. Probabilmente il gatto è attirato da qualche cosa che lo metti un po’ a disagio, perché forse la situazione non gli è molto chiara. Per questo motivo non si tratta tanto di una questione di pulizia, ma quanto piuttosto di comportamenti istintuali.

La stessa cosa potrebbe succedere all’uomo. Solo che in questo caso non leccheremmo le labbra, ma piuttosto ci daremmo una grattatina con le dita della mano sulla testa. Per chi osserva la scena, sarebbe facile da capire. Inoltre chi gratta velocemente la testa, allo stesso tempo assume un’aria interrogativa. Si capirebbe che qualcosa lascia nel dubbio.

Il gesto del gatto di leccarsi velocemente il musetto, o per l’uomo di grattarsi la testa, potrebbero indicare la necessità di risolvere il problema. Sono gesti che si fanno inconsapevolmente, ma che hanno un significato verso una soluzione. L’uomo infatti grattandosi al centro del cranio, va a stimolare l’epifisi, per le tradizioni indiane, la ghiandola che dona anche chiarezza.

Come mai l’uomo a volte si lecca le labbra

Sul perché i gatti si leccano pelo e muso, c’è da dire che anche all’uomo capita di passare la lingua sulle labbra. Lo fa in modo più lento e, come per il gatto, anche per l’uomo significa attenzione verso qualcosa che incuriosisce. A volte si generano delle sensazioni legate al passato, emergono dei ricordi che ci fa piacere riprendere.

Invece se si passasse velocemente la lingua sul labbro inferiore, in questo caso il gesto significherebbe piuttosto tensione. Potrebbe trattarsi di un momento d’ansia. Questo ci porterebbe alla secchezza della bocca e alla necessità di dover umidificare le labbra.