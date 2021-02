I gatti odiano l’acqua più di ogni altra cosa. Appena si avvicinano per sbaglio a una pozza, a un rubinetto che sgocciola, a una vasca o fontanella, il loro pelo si rizza. Lo sguardo in allerta e pieno di terrore e iniziano a soffiare a più non posso. Tirano fuori le unghie, pronti a graffiare chiunque, pur di non avere a che fare con la tanto temuta acqua. Perché ai gatti non piace l’acqua? E perché i gatti non andrebbero lavati? Sono possibili delle eccezioni a questa regola? Il team di RedazionidiBorsa oggi risponderà a queste domande.

I gatti e il loro odio per l’acqua

Alle origini di questa scarsa predisposizione dei felini per tutto ciò che concerne l’acqua vi è un fatto di tipo ambientale e storico. Infatti i gatti, fin dai tempi antichi, sono abituati a vivere in luoghi secchi e con poca disposizione idrica. Non sono inclini, geneticamente, ad approcciarsi all’elemento dell’acqua come a qualcosa di naturale. In più ci sarebbe un fattore di tipo igienico legato alla sfera dell’abitudine. Infatti il manto dei gatti tende ad asciugarsi in un tempo maggiore rispetto a quello di altri animali e quindi per questo evitano di bagnarsi.

Perché i gatti non andrebbero lavati

Ma quindi è necessario fare il bagno ai gatti? In realtà i felini sono animali estremamente puliti e provvedono da soli all’igiene personale. Grazie alla loro lingua ruvida riescono a rimuovere lo sporco e i residui indesiderati dal loro pelo. Inoltre proprio la superficie granulare della loro lingua arriva a catturare anche insetti e ospiti indesiderati, oltre a lisciare e cotonare il pelo in modo tale che sia soffice e vaporoso. Quindi il pelo dei gatti non necessita di ulteriore detersione

Ma c’è un eccezione

L’unica eccezione è se il manto del proprio gatto appaia visibilmente sporco. In questo caso il proprio amico felino ha bisogno di una mano. È consigliabile scegliere del sapone neutro o lo shampoo apposito per i gatti, reperibile in qualsiasi supermercato o negozio per animali.

Ecco perché i gatti non andrebbero lavati. Tuttavia, se è proprio necessario é bene privilegiare prodotti naturali.