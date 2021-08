Nel futuro, l’interesse per gli investimenti nel settore dell’acqua, è destinato a crescere in maniera sempre più sostenuta. Di conseguenza cresceranno anche i valori delle società che operano in questo settore.

Negli ultimi mesi le quotazioni delle azioni di queste società sono aumentate in maniera elevata. La domanda che sorge quasi spontanea è sicuramente sul perché i fondi legati al settore idrico siano saliti in maniera elevata negli ultimi mesi.

In alcuni casi siamo sui valori massimi, come per le azioni della società Danaher Corporation.

I motivi di questa crescita elevata, quasi come quella delle azioni High-Tech, sono molteplici.

Il più importante di tutti è che nel futuro vi sarà effettivamente scarsità di questa risorsa ed i costi per rendere potabile l’acqua saranno sempre più alti.

Un settore destinato crescere nel futuro. Questa corsa è destinata a durare nel tempo?

Per alcuni versi la stessa epidemia legata al Covid 19 ha fatto crescere la richiesta di acqua per motivi sanitari.

Quindi il mercato dell’acqua crescerà sempre di più ed i consumi cresceranno in maniera esponenziale.

Gli altri fattori che determineranno una sempre maggiore richiesta d’acqua sono: la crescita demografica della popolazione mondiale e la sua sempre maggiore urbanizzazione.

Perché i fondi legati al settore idrico sono saliti in maniera elevata negli ultimi mesi?

La crescita demografica globale farà crescere la richiesta idrica.

Inoltre, la sempre più inarrestabile urbanizzazione della popolazione mondiale farà crescere la domanda di acqua, almeno nelle grandi città, di oltre il 100% dei consumi attuali.

L’urbanizzazione sarà il fenomeno che porterà ad un aumento esponenziale dei consumi idrici e l’acqua, entro poco tempo, diventerà veramente l’oro blu del futuro.

Le aziende che avranno più possibilità di sviluppo saranno quelle che investono maggiormente nel settore tecnologico come la depurazione dell’acqua, il trattamento delle acque reflue e i servizi igienico-sanitari.

Proprio questi servizi igienico sanitari hanno dato una spinta a questo settore, mentre la pandemia ha fatto il resto.

Il trattamento dei rifiuti sanitari e delle acque sporche devono essere trattati in maniera sicura per fare in modo che i virus e i batteri non si diffondono.

Queste aziende nel futuro forniranno servizi sempre più essenziali e conseguentemente il valore delle loro azioni dovrà crescere.

In un nostro precedente articolo sull’oro blu avevamo consigliato il seguente ETF ISHARES GLOBAL WATER UCITS (IH2O) della società Black Rock. A quella data il valore si attestava su € 40,00, mentre oggi è a 59,27, un incremento netto di oltre il 48% in poco più di un anno.

In considerazione delle previsioni sul comparto acqua, siamo ancora più convinti che posizionare parte dei propri investimenti in questo settore potrebbe essere vincente.