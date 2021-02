Perchè i capelli cambiano colore con l’età

È normale che i capelli cambino colore durante l’intero arco della vita di una persona. Scorrendo le foto dell’infanzia è impossibile non notare che appena nati o da piccoli, i propri capelli fossero più chiari. Chi li aveva biondi, chi castani chiari, i capelli a quell’epoca si presentavano con sfumature biondo miele o riflessi dorati. Poi crescendo si nota che nel tempo, in maniera graduale, i capelli iniziano a scurirsi fino ad arrivare ad essere castani, castani scuri e addirittura neri. Perché i capelli cambiano colore con l’età? Quale è la motivazione genetica alla base di questo cambiamento fisiologico?

Questione di proteine

Il colore dei propri capelli è da adibirsi al complesso insieme di proteine che risponde al nome di melanine. All’interno di questa vasta gamma di pigmenti, l’eumelanina (la proteina responsabile dei capelli scuri) e la feomelanina (responsabile delle sfumature calde dei capelli) giocano un ruolo chiave.

A partire dal corredo genetico queste due proteine si combinano in modi e percentuali diverse. Si potrebbe affermare che le due proteine si “programmano” e determinano quale sarà il colore e che tipo di variazioni cromatiche subiranno peli e capelli. Chi ha i capelli chiari non ha queste due proteine all’attivo e programmate per far scurire i capelli all’individuo.

Anche gli occhi

Il colore degli occhi può cambiare come quello dei capelli. L’iride al suo interno presenta dei pigmenti colorati determinati sempre dal tessuto genetico al momento della nostra nascita. Anche in questo caso la sfumatura dipenderà dalla melanina. Più melanina conterà l’iride più gli occhi saranno marroni e scuri. Se ne contiene un po’ di meno saranno verdi o nocciola. Se ne ha pochissima, gli occhi saranno azzurri e chiari. La melanina è responsabile anche della colorazione della pelle.

