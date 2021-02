Molto spesso, causa di gelosia nella coppia sono le uscite con gli amici. Agli uomini piace uscire da soli con gli amici, giocare a calcetto o fare la solita partita di poker. Ovviamente, anche a molte donne piace avere momenti di relax con le amiche. Tuttavia, capita spesso che le uscite con gli amici diventino causa di litigi e tensioni.

Dopo un periodo di full immersion nell’amore, sovente l’uomo inizia ad allontanarsi un po’. Quando succede, per alcune donne, scatta il campanello di allarme. Ci si chiede: perché mai vuole stare senza di me? Si diverte di più con gli amici che con me? C’è qualcosa che non va nella nostra relazione? E allora iniziano a fare un sacco di domande e, di fronte alla resistenza dell’altro, diventano insicure.

Niente di più sbagliato. Gli allontanamenti degli uomini, così come i loro silenzi, corrispondono ad un’esigenza primordiale.

Perché gli uomini hanno bisogno di uscire con gli amici e di allontanarsi

Uomini e donne sono diversi in molti aspetti emotivi e interpretativi. Ce lo spiega John Gray nel famoso best seller “Gli uomini vengono da Marte le donne da Venere”. Il problema nasce, quando dopo la fase idilliaca della relazione, in cui gli amanti non riescono a separarsi, ecco che lui inizia ad allontanarsi.

In questo momento la donna entra nel panico, inizia a diventare insicura, temendo un imminente abbandono. Le continue domande, le investigazioni, la scarsa sicurezza possono minare il rapporto. È spesso in questo momento che si rompono le relazioni.

La teoria dell’elastico di John Gray

Secondo lo scrittore statunitense, esperto in rapporti di coppia, gli uomini sono come degli elastici. Dopo un periodo di profonda condivisione, in cui non hanno occhi che per la bella amata, hanno bisogno di allontanarsi. Così come un elastico, si avvicinano e si allontanano, per poi ritornare. A volte si isolano anche in casa. Spesso, dopo una giornata di lavoro, non hanno voglia di rispondere alle domande. È il momento in cui si chiudono nella loro caverna, proprio come quando erano primitivi cacciatori. Hanno bisogno di risolvere da soli i loro problemi.

Quando l’elastico si spezza

Spesso questi comportamenti sono mal interpretati dalle fidanzate o dalle mogli. Le donne, in genere, sono più costanti e hanno meno bisogno di allontanarsi. Non comprendendo, piuttosto che dare loro lo spazio per allontanarsi e poi ritornare, diventano insicure e ossessive. In questo modo l’elastico viene teso, fino a al punto da spezzarsi.

Cosa fare in queste occasioni per evitare di rovinare il rapporto

Capito perché gli uomini hanno bisogno di uscire con gli amici e di allontanarsi, non resta altro da fare che agire di conseguenza. Ossia, comportarsi come loro: allontanarsi un po’, senza rancore. Dedicarsi a sé stesse e ritrovare il proprio spazio. Quando l’elastico si riavvicinerà sarà felice di rincontrarsi, di confrontarsi e vivere altri momenti intensi e idilliaci. L’amore crescerà e la relazione potrà continuare con il vento in poppa.

Consigli pratici:

bisogna dare spazio e tempo;

evitare di fare troppe domande;

mantenersi serena impegnandosi in altre attività piacevoli;

evitare di controllargli il telefono;

evitare di chiamarlo continuamente;

uscire con le amiche per parlarne e condividere momenti di allegria;

fare uno sport con le amiche.

Il fatto di coltivare i propri spazi e crescere individualmente conferirà ancora più valore alla relazione. Inoltre, il periodo di mancanza nutrirà il desiderio e il rapporto. La gelosia, invece, non serve se non a deteriorare la fiducia nella coppia.