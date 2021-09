La barba è croce e delizia di ogni uomo. Quando è poco curata, trasmette sensazioni di trascuratezza e sporcizia. Quando invece la si porta pulita e ordinata è un vero e proprio status symbol, un vezzo elegante che trasmette l’idea di una mascolinità d’altri tempi. Negli ultimi anni è diventata anche molto di moda, con tantissime celebrità che hanno deciso di sfoggiarla come un accessorio: basta pensare, ad esempio, agli attori Ben Affleck e Jake Gyllenhaal, solo per citarne un paio.

I detrattori della barba tendono, però, a usare come argomentazione il fatto che sia un covo di germi e batteri. Effettivamente, non hanno poi torto: c’è addirittura uno studio pubblicato sulla rivista scientifica European Radiology che ha dimostrato una verità molto scomoda. I ricercatori svizzeri, infatti, avrebbero raccolto prove per dimostrare come la barba sia perfino più sporca del pelo di un cane!

Più batteri del pelo di un cane

La ricerca condotta avrebbe dimostrato addirittura che in 7 dei 18 campioni umani analizzati sarebbero stati rilevati microrganismi potenzialmente pericolosi per la salute umana. Un risultato che invece non si sarebbe presentato in nessuno dei 30 esemplari di cane utilizzati per il confronto. Insomma, ce n’è abbastanza per capire perché gli uomini dovrebbero prestare particolare cura all’igiene della loro barba.

Ovviamente, per avere dei risultati eccellenti, bisogna usare i giusti prodotti. La cura della barba è quasi una scienza alla quale bisogna dedicarsi quotidianamente per avere i risultati desiderati. A partire da una buona rasatura, che conservi il volume e la lunghezza, “sgonfiando” la struttura del volto e, anzi, esaltandola.

Per questo, è importante rivolgersi a un barbiere specializzato in rasature, oppure far pratica da soli a casa. In questo caso, bisogna anche dotarsi dei giusti strumenti: rasoio, preferibilmente a lama ma anche elettrico va bene, e regola barba di precisione per i dettagli. Sono necessarie anche delle buone forbici per pareggiare i baffi.

Perché gli uomini dovrebbero prestare particolare cura all’igiene della loro barba

Dopo aver scelto lo stile che più si adatta al proprio volto ed effettuato una corretta rasatura, bisogna applicare i prodotti migliori per garantire che il pelo resti pulito e la pelle sotto correttamente idratata. Questo impedirà l’insorgere di strane “colonie” di microrganismi. A partire dalla scelta del sapone giusto, che deve preservare il naturale grasso protettivo della cute e del pelo, è importantissimo anche il balsamo. Questo prodotto servirà ad ammorbidire e profumare la barba.

Per mantenere morbida la pelle del volto, è opportuno applicare almeno a giorni alterni un olio per barba naturale. Questo prodotto aiuterà a districare il pelo e lo renderà morbido, lucente e profumato, proteggendolo da rotture e indebolimenti. Infine, per creare meglio il proprio stile, si può usare una cera naturale per barba e baffi: terrà tutto in ordine, ben pettinato e sempre nella forma desiderata.