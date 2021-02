Chi ogni tanto scivola in casa sa che deve evitare tappeti, pavimenti bagnati, grandi sforzi fisici. Ma chi si ritrova a terra e non si ricorda come è caduto, deve pensare ad altro. Al pericolo degli svenimenti e su come affrontare questo problema.

Oltre cinque milioni di italiani over 65 sono soggetti a cadute improvvise e a svenimenti. Ecco le cause e i rimedi, indagati dagli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Le cause degli svenimenti

Gli svenimenti sono causati da sincope, dovuta ad aritmie del cuore, cali di pressione e altre malattie cardiache. Ma sono frequenti anche in presenza di disturbi della deambulazione. Perché lo scheletro osseo col passare del tempo diventa più fragile.

Alcuni svenimenti sono causati da una reazione del corpo a farmaci contenenti benzodiazepine, noti per curare la depressione e le psicosi. Gli svenimenti si manifestano con frequenza anche quando la glicemia è troppo bassa. Bisogna fare gli accertamenti dal medico sulle cause degli svenimenti. E avere sempre compagnia in casa diventa utile, se il fenomeno si ripete.

Perché gli svenimenti sono pericolosi e cosa fare

Oggi ci sono test molto veloci che si fanno in ambulatorio. Possono individuare le cause delle cadute improvvise e degli svenimenti.

Gli specialisti intervengono con la prescrizione di nuovi farmaci o di sedute di fisioterapia e osteopatia, per ridefinire il baricentro e irrobustire i muscoli principali.

Ma il pericolo vero è un altro. Chi è svenuto una volta, comincia a sentirsi fragile, in ansia. Di colpo si reputa non autosufficiente, anche quando ancora lo è.

La frattura femorale

Perché gli svenimenti sono pericolosi e cosa fare. La frattura femorale, per esempio, causa un forte trauma personale. E spesso nel 20-30% dei casi conduce alla morte entro un anno dal verificarsi dell’evento.

Perché le persone che stanno affrontando il recupero e la convalescenza, spesso si ammalano di infiammazioni molto forti e non riescono a superarle. È importante, dunque, non sottovalutare gli svenimenti e le cadute ovunque si verifichino, anche in casa. Perché una rapida soluzione del problema permette di vivere molto più a lungo e senza ansia.