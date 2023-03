Perché gli sportivi più famosi come The Rock mangiano tanto riso in bianco?

Ti sei mai chiesto del perché il riso viene consigliato nelle diete? Il motivo potrebbe essere sorprendente.

In cucina possiamo avere tante alternativa alla pasta. Questo perché esistono tantissimi cereali che noi possiamo usufruire per le nostre ricette. In particolar modo oggi parliamo di un cereale molto consumato: il riso. Molte volte sentiamo consigliare il riso, soprattutto nelle diete dimagranti. Questo perché, effettivamente, avrebbe delle proprietà specifiche che sono diverse rispetto alla pasta.

Proprietà nutrizionali del riso

Il riso di per sé sarebbe ricco di calorie. Dunque avrebbe un indice calorico abbastanza elevato. In realtà questo valore si andrebbe ad abbassare una volta che lo cuociamo. Di conseguenza se da crudo ha circa 300 kcal per 100 grammi di prodotto, da cotto avrà all’incirca 100 kcal sempre per 100 grammi. Come possiamo ben notare quindi può rientrare nei prodotti utili per le diete ipocaloriche. Il riso è ricco inoltre di vitamine, minerali e tantissime proteine ad alto valore biologico. È importante anche la percentuale di fibre, che aumenta se assumiamo il riso integrale.

Perché gli sportivi più famosi mangiano tanto riso nella loro dieta

L’aspetto molto positivo del riso è la mancanza del colesterolo. Infatti viene molto consigliato anche a chi presenta valori di colesterolo molto alti. Dunque una volta che abbiamo compreso le sue proprietà nutrizionali, dovremmo andare a conoscere anche il perché il riso viene consigliato. Infatti ci sarebbero alcuni benefici legati al suo consumo.

I benefici

Possiamo dire essere un cibo saziante. In particolar modo, come abbiamo già detto, il riso integrale ha un alto valore di fibre. Ciò consentirebbe dunque di saziare in poco tempo, consumando quindi meno prodotto. Nelle diete ipocaloriche viene associato molto spesso ad una fonte di proteine, come ad esempio carne, preferibilmente bianca, oppure pesce. Anche se sazia è un alimento molto digeribile. Di conseguenza non andrebbe a causare problemi di digestione. Tant’è vero che il riso è consumato tantissimo da chi fa sport, sia prima che dopo l’allenamento in quanto è di facile digestione. Sempre grazie alla presenza di fibre si va a proteggere la flora intestinale. Un altro aspetto favorevole del riso riguarda gli intolleranti al glutine. Infatti possiamo definirlo come un cereale privo di glutine, adatto dunque a chi è intollerante o allergico.

Le attività biologiche

Da un punto di vista biologico, le proprietà del riso vanno ad agire nel nostro organismo, dando alcune proprietà:

antinfiammatoria , protegge quindi dalle malattie causate da questi processi;

, protegge quindi dalle malattie causate da questi processi; antiossidante , protegge dalla formazione dei radicali liberi;

, protegge dalla formazione dei radicali liberi; disintossica l’organismo dalle scorie;

l’organismo dalle scorie; aumenta le difese immunitarie ;

; controlla la pressione del sangue.

Tutte queste proprietà spiegano il motivo per cui anche gli sportivi più famosi ne consumano tanto. È molto importante conoscere i benefici di un alimento così consumato come questo. Lo troviamo sulla tavola di tutti, utilizzato tantissimo anche dai ristoranti per la creazione di risotti davvero gustosi.