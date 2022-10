Perché gli occhi dei gatti brillano al buio e la loro pupilla si restringe

Gli antichi Romani dicevano che nel Mondo dei ciechi, può comandare benissimo chi ha un solo occhio. Ed effettivamente noi dovremmo apparire tali ai gatti, i quali hanno tra l’altro una vista molto sviluppata. Vediamo allora come mai gli occhi dei gatti brillano a volte e perché hanno una pupilla differente dalla nostra.

Bisogna dire che il gatto è veramente un animale particolare. Si potrebbe dire un piccolo concentrato di tecnologia, se non fosse che questa gliel’ha data la natura. Tuttavia se sono nati come dei piccoli felini, e perciò dei piccoli cacciatori, rispetto all’uomo hanno anche sviluppato altro.

Perché il gatto dorme a pancia in su

Un fatto che si può notare stando in casa è quando il gatto dorme a pancia in su. Una posizione molto strana, visto che normalmente lo fa raggomitolandosi. Tuttavia, quando il gatto dorme mostrando la pancia, bisogna solo esserne felici. Il significato infatti è di totale fiducia nei nostri confronti. Mostrano così proprio la parte più debole, mentre stanno dormendo. Cosa che un cacciatore non farebbe mai.

Perché gli occhi dei gatti brillano nella semioscurità

Qualcuno pensa che i gatti possano vedere nel buio più pesto. Questo però non è tanto vero, perché il gatto in assenza totale di luce, tende ad orientarsi piuttosto in modo diverso. Utilizza gli altri sensi anch’essi molto sviluppati, come l’olfatto e l’udito. Ma oltre a questi vi sono anche le vibrisse, quei baffetti lunghi che sporgono dai due lati della zona del naso.

È vero però che se il gatto avesse a disposizione una minima quantità di luce, la saprebbe sfruttare bene. I suoi occhi infatti vedono molto di più rispetto ai nostri nelle zone semi oscure. Infatti il gatto ha come uno strato lucido nella parte posteriore dell’occhio. Un po’ come quando si mette della carta stagnola attorno ad una lampadina, affinché rifletta più luce. Questa luce, riflessa dallo strato lucido, arriva sulla retina e in questo modo il gatto riesce a individuare gli oggetti e anche eventuali movimenti. Ecco perché gli occhi dei gatti brillano stando al buio o quasi.

Come mai gli occhi del gatto hanno le pupille verticali

I gatti, perciò, sono dotati di occhi particolari per vedere nel buio. Anche le pupille si prestano a questo e sono diverse dalle nostre. Queste ultime sono circolari e quando c’è molta luce diventano quasi come un puntino. Invece quelle del gatto sono verticali, quasi come il buco di una serratura. Avendo la capacità di catturare molta luce nel buio, ecco che si restringono in presenza del sole.

Per potere limitare ancora di più l’entrata di luce solare negli occhi, si sono sviluppate in maniera verticale. Infatti, in questo modo il gatto può aiutarsi anche con la palpebra dell’occhio, abbassandola, a limitare l’entrata di luce. Inoltre in questo modo riesce a mettere meglio a fuoco qualsiasi oggetto.

