Perchè fare attenzione a spie e lucine rosse di standby su TV ed elettrodomestici

Un focus per capire perché fare attenzione a spie e lucine rosse di standby su TV ed elettrodomestici. La lucina rossa che, specie nella notte, si evidenzia su tv, decoder, dvd, schermi del computer, ed elettrodomestici, in genere, deve richiamare la nostra attenzione. Quella spia luminosa sta, infatti, a significare che gli apparecchi non sono spenti, ma in standby . Vediamo quindi di approfondire perché fare attenzione a spie e lucine rosse di standby su TV ed elettrodomestici.

Consumo energetico

La modalità in standby, segnalata dall’accensione della spia rossa, ha un significato specifico, in termini di consumo di energia elettrica. Vale a dire che gli apparecchi in standby riducono, senza però annullare del tutto, il consumo di energia elettrica. Ciò significa che gli elettrodomestici e gli apparecchi in genere, anche se non materialmente in funzione, continuano a consumare quantità minime di energia elettrica, in quanto collegati alla rete elettrica.

Rilievi europei

Stando ad alcuni dati, emersi a seguito di una ricerca effettuata all’interno di abitazioni europee, è piuttosto diffusa l’abitudine di tenere gli apparecchi in modalità standby. Una tendenza che, secondo le stime, potrebbe arrivare ad incrementare il consumo elettrico della casa di circa il 10%. Se infatti si passano in rassegna tutti gli apparecchi collegati alla rete elettrica, considerati nel lugo periodo di un anno, il dispendio energetico ed economico è presto spiegato.

Impatto ambientale

Ciò non solo rappresenta un danno per il singolo cittadino, che consuma inutilmente più energia, ma anche per l’ambiente. Infatti questa errata abitudine comporta maggiori immissioni nell’atmosfera di CO2. Addirittura c’è chi, come l’International Energy Agency, ritiene che nel giro di qualche anno, ben il 15% del consumo elettrico della popolazione sarà imputabile ai soli apparecchi tenuti in modalità standby.

Apparecchi che consumano più

Stando ad alcune stime, esisterebbe pure una scala di apparecchi suddivisi per il loro consumo in standby. In cima alla lista si piazzerebbe il forno a microonde, seguito da tv, decoder e computer. Significativi, quanto a consumi energetici in modalità standby, pure i telefoni cordless e i caricabatterie.

Il consiglio degli esperti è quello di evitare di lasciare il telefono in carica per troppo tempo, Preferibili, invece, le ricariche più frequenti e di breve durata complessiva. Secondo gli ultimi studi in materia, infatti, ricaricando così il proprio smartphone, anche la batteria si danneggerebbe di meno.

Da attenzionare pure le console videogiochi, il cui costo in termini energetici è piuttosto elevato, specie per ciò che concerne quelle di ultima generazione. Gli apparecchi multifunzione, con i quali cioè è possibile giocare, ma anche vedere film e ascoltare la musica, sono dei veri e propri vampiri energetici. C’è chi sostiene che una console in stand-by possa arrivare a consumare più di un frigorifero.