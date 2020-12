Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Polsini e colletto. I due talloni di Achille delle camicie. Esposti come sono all’usura e alle nostre posture lavorative quotidiane. Quelle da uomo poi hanno lo svantaggio di doversi confrontare con la ruvidezza della barba. Ma anche quelle da donna possono impegnarci, e non poco, con i depositi del trucco. Soprattutto, nel caso delle classiche camicie bianche. E, qui, vediamo la differenza tra una camicia di valore e una di scarsa qualità. Ci sono delle occasioni, però, in cui vorremmo letteralmente gettare una camicia perché fatichiamo a farla venire pulita, soprattutto nel colletto. Perché eliminare una camicia quando possiamo salvare il colletto con questo detergente che potremmo definire scolastico ed efficace in grado di allungarne la vita? Ecco alcuni consigli dei nostri Esperti della Redazione.

Attenzione allo sfregamento

La prima cosa da fare quando cerchiamo di eliminare delle macchie è proprio quella di non peggiorare la situazione. Soprattutto se parliamo di tessuti di pregio. Perché eliminare una camicia quando possiamo salvare il colletto con questo detergente che potremmo definire scolastico ed efficace oltre che impensabile? Il gessetto della lavagna, infatti, è la soluzione. Un rimedio antico come la scuola, o quasi. Se abbiamo la lavagnetta di casa con i gessetti bianchi tra i giochi dei nostri figli, abbiamo la soluzione. Decisamente inconsueta, ma concreta. Prendiamo un gessetto rigorosamente bianco e iniziamo a sfregarlo sullo sporco, sull’unto, sulle macchie del colletto. Il gesso assorbirà lo sporco e ci permetterà poi di effettuare un normale lavaggio della nostra camicia.

Ottimo anche lo shampoo

Un altro sistema naturale e molto efficace è utilizzare uno shampoo per capelli grassi. Basterà spalmare di shampoo la parte particolarmente sporca e lasciare agire per una decina di minuti. Il principio di eliminazione del grasso della cute andrà bene anche per il grasso che sporca la nostra camicia. Passati i dieci minuti, consigliamo di effettuare il lavaggio del capo di abbigliamento in lavatrice.

