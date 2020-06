Ora andremo a studiare e capire perchè è un’occasione comprare 3 titoli azionari graficamente pronti al volo. Dopo il forte rialzo delle ultime settimane è ancora il momento di comprare oppure meglio tirare i remi in barca? Francamente non vediamo motivi per cui si potrebbe scendere e questa view è legata soprattutto agli indicatori di tendenza e al trend in corso dei principali grafici azionari.

Che bella esplosione dei mercati proprio nelle prime ore di contrattazione del giorno dove in USA è stato pubblicato il report sull’occupazione migliore del previsto. Siamo giunti ad un capolinea di breve? Potrebbe, anche se la forza relativa dei grafici è inconfutabile e continua ad alimentarsi di ora in ora e di giorno in giorno. Tutto quello che veniva scontato sui mercati dal 23 febbraio al 23 marzo si è rivelato nella sua pienezza. Ora il ragionamento è semplice e fa dire alle parti in gioco, che il peggio potrebbe essere ulteriormente alle spalle. Questo significa che nelle prossime settimane non dovrebbe meravigliare un’accelerazione sopra i massimi annuali.

Negli ultimi giorni ci sono stai titoli azionari che sono esplosi al rialzo mentre alcuni sono rimasti fermi ed altri addirittura sono andati controcorrente non seguendo le sorti del mercato.

Come regolarsi per il futuro?

Ecco ora perchè è un’occasione comprare 3 titoli azionari graficamente pronti al volo a Piazza Affari

Ci riferiamo a Elica (MIL:ELC), Eurotech e IGD.

Elica in questo momento quota a 2,92.

In base al consenso degli analisti viene fissato un prezzo obiettivo a 3,43. Per il discounted Cash Fow invece a 4,49.

L’indicazione operativa è di comprare a mercato con stop loss a 2,80 ed obiettivo primo a 3,89.

Eurotech in questo momento quota a 6,365.

In base al consenso degli analisti viene fissato un prezzo obiettivo a 7,50. Per il discounted Cash Fow invece a 3,00 ca.

L’indicazione operativa è di comprare a mercato con stop loss a 5,96 ed obiettivo primo a 7,75.

IGD in questo momento quota a 3,73.

In base al consenso degli analisti viene fissato un prezzo obiettivo a 4,90. Per il discounted Cash Fow invece a 4,14.

L’indicazione operativa è di comprare a mercato con stop loss a 3,47 ed obiettivo primo a 4,15 e poi 5,18.

Si procederà per step.