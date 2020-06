Perché è una grande occasione la Borsa a questi livelli e come fare a sfruttarla. A volte si presentano delle occasioni che sono quasi irripetibili. Opportunità che se non vengono colte nel momento in cui si manifestano, sono irrimediabilmente perse. Questo accade spesso anche sui mercati finanziari. Di seguito nell’articolo ti riveliamo perché è una grande occasione la Borsa a questi livelli e come fare a sfruttarla

Le grandi opportunità offerte da Piazza Affari

Sui mercati finanziari, come in qualsiasi altro ambito della vita, si presentano delle opportunità irripetibili. Per coglierle e goderne dei frutti, occorre essere rapidi e decisi. Approfittare del momento senza perdere tempo.

Una di queste situazioni si è presentata a metà marzo. Allora i mercati, dopo il fortissimo ribasso iniziato a fine febbraio, hanno invertito la direzione e sono tornati a salire. Ci sono investitori che hanno capito cosa stava accadendo e hanno colto subito l’occasione. Questi, in poche settimane, hanno portato a casa un guadagno di oltre il 20%.

Un’altra occasione ghiottissima si è presentata a fine maggio. L’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB) di Piazza Affari, dopo aver toccato un minimo, ha invertito la direzione ed è salito per due settimane consecutive. I risparmiatori che hanno saputo cogliere questo movimento, hanno potuto guadagnare in un paio di settimane anche oltre il 15%.

Dopo i recenti ribassi e successivi recuperi, adesso in Piazza Affari si presenta una nuova occasione veramente irripetibile. L’indice di Piazza Affari, l’Ftse Mib, ha l’opportunità nelle prossime settimane di salire ancora. Il target, ambizioso ma non troppo, è posto a quota 25mila punti. Questo è il livello di quotazione a cui era l’indice del listino milanese prima che iniziasse il forte ribasso.

A quel livello è lecito pensare che possa tornare, anche se magari gli occorrerà qualche settimana. D’altronde, anche gli indici americani hanno oramai recuperato totalmente le perdite patite con ribassi seguiti al diffondersi della pandemia. Oggi l’indice maggiore della Borsa italiana, quota attorno ai 19.585 punti. Il superamento di quota 20.000 sarà un primo segnale della nuova fase rialzista. La conferma del nuovo trend si avrà con una chiusura, meglio se settimanale, sopra i massimi di giugno in area 20.400 / 20.500 punti. Da questi prezzi, la salita fino a 25.000 punti rappresenterebbe un guadagno di circa il 25%.