Perché è sconsigliato usare i tester cosmetici negli shop? A quali malattie si può andare incontro? Ogni volta che si entra nei beauty shop ci sembra di essere in paradiso. Tutti quei trucchi lì a nostra disposizione per provarli e riprovarli. Istintivamente, quando entriamo in un negozio e abbiamo trovato il nostro prodotto, lo proviamo sulla nostra pelle per vedere se è effettivamente tonalità e texture sono giuste per la nostra carnagione. Rossetto, fondotinta, blush o mascara non esitiamo un attimo a provarlo sul viso ma, in realtà, potrebbe essere molto pericoloso.

I tester entrano in contatto con tantissime persone, soprattutto quando i negozi sono affollati. Molte persone li provano sulla pelle, sulle labbra e sugli occhi senza pensare alle conseguenze. Ma anche un semplice starnuto può essere pericoloso, poiché i batteri possono posizionarsi sui prodotti. Nel caso dei rossetti il rischio maggiore è quello di contrarre l’herpes simplex, virus che si trasmette attraverso la saliva. Come voi molte altre donne a voi sconosciute si saranno provate quel tester sulle loro labbra. Eyeliner, ombretti matite e mascara stessa identica cosa. Infatti la possibilità di contrarre una congiuntivite è altissima. I prodotti per occhi che non sono sigillati contengono infatti batteri e funghi che possono provocare infezioni oculari.

Ci sono dei modi sicuri per provare i prodotti

Ovviamente non urliamo aiuto. Questo non vuol dire che non si potranno più provare i tester in negozio. Ma è giusto fare attenzione. Soprattutto dopo la pandemia in corso. Una soluzione possibile è quella di disinfettare i tester prima di usarli. L’ideale sarebbe poter utilizzare tester monouso, soprattutto per i mascara o prodotti che vanno direttamente sulla nostra pelle. Un altro metodo è quello di provare i prodotti sulla mano, anche se questo metodo può spesso alterare il colore del prodotto come ad esempio di un fondotinta. Dato che il colore delle mani è diverso da quello del nostro viso.