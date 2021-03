Negli ultimi giorni la Borsa americana ha tremato. In particolare nelle ultime due sedute della scorsa settimana, i prezzi hanno subito un forte ribasso. Perché è scattato l’allarme a Wall Street e quanto può scendere ancora la Borsa USA? Nella seguente analisi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa riveleranno se gli indici americani sono entrati in una fase di correzione. Inoltre, in caso di discesa, indicheranno fino a che livello i prezzi potrebbero scendere.

Nonostante i cali recenti l’S&P500 rimane sui massimi storici

L’S&P500 (US500) è l’indice maggiore della Borsa USA. È il paniere delle 500 maggiori azioni quotate alla Borsa di New York. Il suo andamento influenza il movimento di tutti i mercati azionari mondiali. Ecco perché è importante seguirne le evoluzioni e intuirne la direzione dei prezzi.

L’S&P 500 il 16 febbraio ha realizzato il massimo storico a 3.959 punti, quindi a un passo dalla soglia psicologica dei 4.000 punti. Nell’ultima seduta della settimana, quella del 26 febbraio, ha chiuso a 3.809 punti. Ma i prezzi hanno toccato un minimo di giornata a 3.785 punti. La chiusura di venerdì è stata di 4 punti percentuali sotto il massimo storico. Questa correzione sarà stata sufficiente o i prezzi continueranno a scendere ancora? E fin dove? Ecco perché è scattato l’allarme a Wall Street.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Tutto dipende da una trendline

Se si uniscono il minimo della giornata del 23 marzo e quello del 30 ottobre, si otterrà una trendline. Questa linea di tendenza sta accompagnando i prezzi al rialzo da quasi un anno. Altra particolarità di questa trendline è che passa perfettamente sul minimo della seduta del 2 febbraio. Il che significa che gli operatori riconosco la validità di questa linea e quando i prezzi entrano in contatto con questa, scattano gli acquisti. Nella seduta di venerdì i prezzi sono scesi fino a quasi toccare questo supporto dinamico e sono rimbalzati.

Perché è scattato l’allarme a Wall Street e quanto può scendere ancora la Borsa USA

La tenuta di questa linea di tendenza potrebbe significare che i prezzi possono tornare a salire. La violazione significa che i prezzi proseguiranno nella discesa. Nello specifico, una chiusura sotto 3.800 farà scendere i prezzi sul primo supporto in area 3.700/3.730 punti. Se neanche questo livello dovesse tenere, si scenderebbe fino al supporto in area 3.600 punti. Esattamente il ritracciamento del 50% dell’ultima gamba rialzista iniziata il 30 ottobre.

Approfondimento

Allarme per il grande pericolo che corrono i mercati finanziari nel 2021