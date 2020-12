Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il narcisisti sono persone che sanno usare bene la menzogna per arrivare nel cuore di chi hanno scelto come preda. Il loro bisogno di tenerti agganciata alla loro vita fa tessere una rete di cose non dette e false. Andiamo a scoprire perché è necessario scappare quando si incontra un narcisista. Nei primi tempi della conoscenza, sono persone adorabili e sanno come esercitare il loro fascino soprattutto se l’altro fa capire che lo subisce.

Chi sono i narcisisti?

Alcuni di loro sono persone molto intelligenti ma il loro mondo emotivo è un mondo senza emozioni. Il narcisista può vivere emozioni solo attraverso le sue vittime che di solito sono persone molto empatiche, giustificano e sanno amare molto. Perdonano il loro comportamento, perlopiù costruito da offese e continue svalutazioni, fino a ferire la preda nel profondo. Ecco perché è necessario scappare quando si incontra un narcisista. La vittima che resta legata a questo incontro, finisce con il credere di non valere niente. Crede che se riceve tanto male forse è sua la colpa per non essersi fatta amare.

I narcisisti hanno costruito un mondo fin dall’infanzia, in cui hanno creduto di non valere nulla. Il rapporto con i genitori o con uno dei due, li ha convinti che non avrebbero potuto comunicare attraverso le emozioni. Il loro è un mondo ghiacciato dove sono congelate le emozioni primitive che non hanno avuto il tempo di espandersi. In realtà sono persone che soffrono molto perché loro per se stessi non sono niente. Invece di riconoscere questo loro aspetto lo trasferiscono verso un’altra persona che ha una relazione con loro.

I loro problemi influenzano gli altri

Il bisogno di sentirsi importanti gli permette di costruire come uno specchio che restituisce una bella immagine. L’altro diventa questo specchio. E il più piccolo errore della vittima che sposta lo specchio per una sua esigenza personale, li porta a sentirsi perduti. È proprio a questo punto che distruggono la loro vittima con rabbia. Il tutto può durare anni se l’altra persona nella relazione è molto innamorata. Già da questo si evince l’importanza di conoscere il perché è necessario scappare quando si incontra un narcisista.

È stato necessario fermarsi molto sul loro comportamento. Per riuscire a spiegare che non è necessario essere un mostro di cui abitualmente si ha paura e si scappa alle prime avvisaglie. I narcisisti si presentano in una veste incantevole ed è difficile non essere colpiti da questo atteggiamento. La domanda che è necessario farci quando incontriamo un narcisista: Perché si comporta in questo modo così avvolgente senza parlare? Perché costruisce una scena non naturale e invece non esprime i suoi sentimenti chiaramente? A quel punto diventa necessario scappare, anche senza risposte.

I narcisisti si comportano così per non avere delusioni, ma quelle delusioni arrivano subito perché l’altra persona sbaglierà senz’altro qualcosa per loro. Non potendo sopportare questa sensazione, quella persona la devono simbolicamente uccidere. Se non fosse così e il narcisista potesse capire che ci si può spiegare, sarebbe bello aspettarlo, come uno psicologo. Inclinare lo specchio e mostrargli che non deve avere paura, ma lui non permetterà mai di farci entrare nel suo mondo.