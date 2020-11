La tosse in questi mesi di “allarme pandemia” non è considerata una conseguenza di malattie stagionali da raffreddamento come bronchite e faringo-tracheite. Quelle che arrivano quando ci dimentichiamo la sciarpa. E neanche un meccanismo di difesa, che di tanto in tanto compare, quando le secrezioni sono abbondanti.

Oggi è vista solo come un disturbo dovuto a malattie pericolose, di origine virale. Principalmente, viene vista come anticamera del Covid.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

I cocktail pericolosi e gli acquisti su internet

Dunque, al primo colpo di tosse, tutti si precipitano in farmacia e in parafarmacia a farsi dare qualche sciroppo o qualche preparato. E fin qui andrebbe tutto bene. Ma a casa, attualmente, è partita la “cocktail mania” di sciroppi, capsule e pasticche. O di entrambi: le combinazioni fai da te di più farmaci sono una pratica diffusissima e pericolosa.

Inoltre, ci sono quelli che si auto-curano acquistando farmaci stranieri su internet. Gli Esperti di Salute di ProiezionidiBorsa spiegano perché non ingerire incautamente i farmaci per la tosse. E perché non acquistare da soli sul web.

Cosa contengono i preparati antitosse

Perché è molto pericoloso mischiare sciroppi e pasticche antitosse si può capirlo. Ma è ancora peggio mischiare vecchi avanzi di preparati antitosse che troviamo in casa, prescritti mesi fa, magari per altre persone della famiglia.

Oggi siamo bombardati di annunci su capsule e sciroppi: ma quelli più efficaci, che contengono un unico principio attivo, sono a base di sostanze specifiche. Che funzionano per un certo tipo di disturbo, non per tutti.

Per esempio, la codeina: da impiegare con cautela e sotto controllo medico per diminuire gli attacchi di tosse. Mai prendere uno sciroppo alla codeina e mettersi alla guida di un’auto, per capirci. È un sedativo che può provocare difficoltà di respirazione o diminuzione dei riflessi.

Gli sciroppi per la tosse secca, che contengono destrometorfano, non sono adatti per chi soffre d’asma. Niente sciroppi alla noscapina se si allatta al seno. E niente sciroppi al clobutinolo per le persone anziane, che rispondono spesso con nausea, vomito, problemi gastro-interinali e agitazione.

Perché è molto pericoloso mischiare sciroppi e pasticche antitosse

Le combinazioni di più farmaci sono molto pericolose perché aumentano la possibilità di scatenare effetti collaterali ignoti. I mix non risultano più efficaci rispetto ai prodotti assunti singolarmente e con le modalità appropriate indicate dal medico o dal farmacista.

I sedativi per la tosse, che danno sonnolenza, se presi incautamente con farmaci espettoranti, che fluidificano il catarro provocano una sensazione continua di malessere. Se si soffre di una tosse secca e stizzosa, con difficoltà di espettorazione, meglio non perdere tempo. Ci vogliono farmaci a base di acetilcisteina o bromexina. Per i quali occorrono una visita e la ricetta medica.