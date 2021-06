Nel mondo della rete e dei social, in particolare, impazzano video che inquadrano la reazione dei felini alla vista improvvisa di cetrioli e zucchine. In sostanza se poniamo all’improvviso uno dei due ortaggi accanto al gatto, in un ambiente domestico, la sua reazione è di immediata paura. Addirittura, scappa via e questa reazione può essere pericolosa per il felino perché potrebbe farsi male.

Gli studi

Il motivo lo rivela uno studioso del comportamento animale (nato a Shanghai e laureatosi in California) all’interno di un libro che è stato ripreso anche in un’intervista ad una nota Tv americana.

L’autore ritiene che i gatti associno la vista della zucchina o del cetriolo alla comparsa imprevista di un serpente. E i felini geneticamente sono predisposti ad avere l’istinto di evitare i serpenti che poi cacciano.

Però la caccia è diversa dall’avvistamento improvviso, proprio perché presuppone una strategia e uno studio della preda. Diversamente il serpente può mordere il gatto e rivelarsi letale. E questo il felino lo sa molto bene al punto da aggredire solo dopo aver meditato l’animale strisciante.

Motivi per evitare lo scherzetto

Ma perché è meglio evitare che i gatti si spaventino alla vista di questi due ortaggi come mostrano numerosi video che spopolano sui social?

In molti casi lo spavento viene creato di proposito posizionando all’improvviso una zucchina o un cetriolo accanto al gatto. L’animale impazzisce.

La reazione è impulsiva e l’animale salta in aria non badando ad utensili, persone (compreso il padrone) o se la finestra è aperta e si trova la sesto piano.

Quindi questo scherzetto voluto è meglio evitarlo. Fa divertire alcuni, forse, ma può creare danni in casa. Al gatto e al padrone.

Ecco svelato, dunque, perché è meglio evitare che i gatti si spaventino alla vista di questi due ortaggi come mostrano numerosi video che spopolano sui social.

Se intendiamo approfondire i comportamenti del gatto e come evitare alcune situazioni che possono ledere la privacy dei vicini basta cliccare il seguente link.