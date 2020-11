Prenderci cura della nostra pelle è un’attività che dobbiamo inserire nella nostra routine quotidiana. È importantissimo che la nostra pelle sia idratata, luminosa e in salute. Questo vale soprattutto per la pelle del viso, più delicata ed esposta agli elementi.

Tra le attività fondamentali per prenderci cura della nostra pelle vi è lo scrub. Si tratta di un procedimento che permette di rimuovere la pelle morta e tutti i residui di sporco dalla pelle del nostro viso. Ma molti dimenticano che dopo aver fatto lo scrub, la nostra pelle ha ancora bisogno di cure. Per questo dobbiamo utilizzare un prodotto specifico per completare la nostra beauty routine. Ecco perché è importantissimo usare questo prodotto dopo aver fatto lo scrub.

La parola d’ordine è idratare

Dato che lo scrub è una procedura un po’ aggressiva per la pelle, dobbiamo ricordarci di proteggerla e idratarla subito dopo aver fatto lo scrub. I granuli presenti nello scrub, infatti, servono proprio a rimuovere lo strato esterno della pelle, costituito da cellule morte. Questo porta in superficie le cellule nuove. In questo modo il nostro viso sarà molto più pulito e luminoso, ma anche molto più delicato. Ed è qui che entra in gioco il migliore alleato della nostra pelle: la crema idratante. Non dobbiamo dimenticarci di usarla tutti i giorni, ma soprattutto dopo aver fatto lo scrub. La nostra pelle, privata dello strato protettivo esterno e degli oli naturalmente prodotti dalle ghiandole sebacee, risulta molto delicata. Ecco perché è importantissimo usare questo prodotto dopo aver fatto lo scrub. Ma non basta una crema idratante qualsiasi.

Una buona crema deve proteggere anche dal sole

Scegliamo una crema idratante dotata di protezione solare. I raggi UV, infatti, possono causare molti danni alla pelle, e utilizzare una buona crema solare è il modo migliore per prevenire rughe e invecchiamento. Subito dopo lo scrub, il nostro viso potrebbe ustionarsi o arrossarsi facilmente se esposto ai raggi del sole. È importantissimo utilizzare una crema solare anche in inverno, che ci proteggerà non solo dai raggi UV, ma anche da vento e freddo.