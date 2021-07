Casa è quel porto sicuro dove si ritorna dopo aver affrontato il mondo fuori. È il profumo di un ambiente familiare. È lo spazio per essere sé stessi e per stare con chi si ama. Per tutti questi motivi è fondamentale arredare la nostra abitazione in modo da renderla un luogo che trasmetta pace e serenità, anche e soprattutto tramite la scelta dei colori. Il blu in questo gioca un ruolo fondamentale. Infatti in questo articolo spieghiamo perché è importante utilizzare il colore blu nell’arredamento della casa e come influisce sul nostro benessere.

Il significato del colore blu

Il blu è il colore del cielo e del mare, e dell’armonia. Simboleggia il silenzio e infatti la sua vista calma la mente e talvolta, seppur solo grazie all’effetto placebo, allevia i dolori del corpo. Chi ama il blu è solitamente una persona pacata, moderata, amante dell’equilibrio e della stabilità. Oltre che per la casa, il blu è perfetto per arredare l’ufficio e gli spazi dove si pratica yoga e meditazione.

Come e perché è importante utilizzare il colore blu nell’arredamento della casa

Il blu è un colore così potente da normalizzare la frequenza del battito cardiaco e la pressione, per cui se utilizzato negli spazi della casa può creare un effetto riposante e calmante. Ottimo per scacciare lo stress e l’ansia, dovrebbe essere il colore prevalente almeno in camera da letto.

I materiali più legati al colore blu sono il vetro, il cristallo e la plastica, per questo vi suggeriamo di inserire elementi di arredo tenendo conto di questi elementi.

Se l’idea è quella di dipingere un’intera parete di blu, è bene conoscere gli abbinamenti perfetti per rendere uno spazio armonioso ed equilibrato. Il blu è perfetto abbinato al bianco, ma anche al beige e a varie tonalità di grigio. Per quanto riguarda la tonalità di blu, si può scegliere serenamente a seconda delle proprie preferenze e del resto dell’arredamento.

È incredibile come la scelta di un colore piuttosto che di un altro possa svoltare la percezione che si ha di casa propria, eppure è proprio così!