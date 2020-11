È purtroppo capitato a tutti di vedere per strada o al chiuso delle persone indossare la mascherina senza coprire il naso. Magari è anche capitato di abbassare la mascherina stessa dopo giornate di lavoro in cui è stato necessaria tenerla sempre sù.

Questo comportamento, per quanto possa dare ristoro, è estremamente pericoloso per la salute della persona e di chiunque gli sia attorno. Per questo motivo, in quest’articolo, indagheremo perché è importante evitare le persone che non mettono la mascherina sul naso.

Perché le persone non sopportano il dispositivo di protezione

Indossare la mascherina, per molte ore di seguito, può essere estremamente fastidioso. Per quanto siano studiate al fine di garantire confort e vestibilità, le stesse possono creare fastidio alla respirazione.

Allo stesso tempo possono causare problemi per chiunque soffra di malattie della pelle oppure porti gli occhiali. Lo stress può essere, infine, causato da una mancata abitudine nell’utilizzo di questi dispositivi.

Per queste ragioni è facile vedere delle persone, in particolare anziani e lavoratori, girare con la mascherina abbassata. È però importante stare lontani da queste persone, in quanto hanno più possibilità di infettare gli altri.

Perché è importante evitare le persone che non mettono la mascherina sul naso

Cerchiamo di capire, ora, perché è importante evitare le persone che non mettono la mascherina sul naso.

Ebbene, uno studio scientifico fatto in America, precisamente in North Carolina, ha dimostrato che il naso è più propenso ad essere infettato dal virus Covid-19. Questo è il motivo per cui uno dei primi sintomi del virus è la perdita dell’olfatto e, successivamente, dei sapori.

La respirazione nasale permette, infatti, al virus di arrivare più facilmente ai polmoni e da lì infettare tutto il corpo. Le attività di respirazione nasale permettono, inoltre, al virus di espandersi in maniera molto più rapida. Il rischio di infettare altre persone, in particolare se asintomatici, risulta, quindi, molto più alto se non si copre il naso.