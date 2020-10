Stiamo parlando del frutto dell’autunno, croccante o morbido, ma sempre carnoso e dolce, una bontà in bocca. Non a caso infatti, il nome del suo albero, Diospyros kaki, significa in greco “cibo degli dei”.

Venendo a noi comuni mortali, in quest’articolo cerchiamo di capire perché è importante e come va mangiato un cachi al mattino per colazione. Procediamo.

I principi nutritivi e le proprietà di questo frutto

In esso vi è un’altissima concentrazione di vitamina A, oltre a risultare ricchissimo anche in sali minerali. Tra questi ultimi, abbondano in modo particolare il potassio, il calcio e il magnesio. È un frutto che si distingue per il suo elevato contenuto di acqua e di fibre.

Il cachi gode di proprietà antiacide e favorisce la diuresi grazie al suo ph neutro e al potassio che contiene. Ancora, riduce l’assorbimento del colesterolo, grazie alle sue fibre.

Le vitamine A e C in esso contenute rafforzano il sistema immunitario, oltre a far bene alla pelle e alla vista.

Lungi dal risultare forzati nell’espressione, il cachi è a tutti gli effetti un integratore naturale di energia. Il mix di sali minerali e di zuccheri in esso contenuti lo rendono ideale, sia prima che dopo l’attività sportiva.

Importante non farlo mancare nella nostra dieta, anche in questa fase di cambio di stagione. È energizzante e contrasta, infatti, la stanchezza fisica e mentale.

Perché mangiarlo al mattino

Allora cerchiamo di capire perché è importante e come va mangiato un cachi al mattino per colazione e non farselo mancare in autunno.

Anzitutto diciamo che al mattino è più indicato un alimento ricostituente come il cachi, in quanto combatte la spossatezza e ci dona una sferzata d’energia. Il giusto inizio per affrontare la giornata, insomma.

E poi, vogliamo mettere questi zuccheri naturali con quelli raffinati contenuti in uno snack, in merendine e brioches?

Questo frutto stimola il sistema immunitario contro i malanni legati alla brutta stagione.

In ultimo, ma non per questo meno importante, è un frutto che regolarizza il nostro intestino. Ciò è legato al ricco apporto di acqua e di fibre insolubili.

La colazione sana e gustosa

A colazione, l’ideale sarebbe un bel cachi maturo, con formaggio fresco, oppure a pezzetti in uno yogurt magro con frutta secca e una tazza di tè verde.

È, inoltre, un favoloso dolcificante naturale. E dunque potrebbe essere usato al posto dello zucchero, nella preparazione di torte.

Per la colazione del mattino, infine, si potrebbe pensare anche ad una confettura di cachi con un pancake o una crepes. Oppure semplicemente con delle fette biscottate.

