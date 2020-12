Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il tè è una bevanda diffusa ormai in tutto il mondo che ha origine dalla Cina. La Compagnia delle Indie iniziò ad importarlo a partire dalla metà del XVII secolo. In Inghilterra diventa presto bevanda nazionale per poi diffondersi in tutto il resto dell’Occidente nelle sue numerose varianti. Possiede infinite proprietà e i suoi benefici sono i più disparati. Vediamo insieme perché è importante bere il tè ogni giorno.

Le proprietà del tè

È risaputo che, tra i componenti principali del tè ci sia la caffeina. Ebbene, essa risveglia il metabolismo ed aiuta a bruciare i grassi e a rallentarne l’assorbimento. Inoltre, favorisce il senso di sazietà.

Un altro dei suoi componenti è la teofillina, un alcaloide che riduce la glicemia e conseguentemente i rischi di ammalarsi di diabete. Inoltre, ha effetti rilassanti sulla muscolatura bronchiale e quindi contrasta l’asma. La teofillina ha anche effetto diuretico ed aiuta a depurare l’organismo: di conseguenza, è un alleato per combattere la cellulite.

Il tè è una bevanda ricca anche di polifenoli ed antiossidanti. La loro azione combinata combatte l’invecchiamento e le rughe della pelle e contrasta i radicali liberi, responsabili della degenerazione delle cellule. È anche ricco di fluoro e questo aiuta a prevenire la carie dentale.

Una tazza di salute

Diversi studi dimostrano importanti proprietà antitumorali di questa bevanda: se assunta regolarmente riduce l’incidenza di tumori del tratto gastroesofageo. Altri studi in merito si esprimono sul fatto che berlo almeno 4 volte la settimana aiuta a preservare le sinapsi, responsabili della connessione tra le cellule nervose. Quindi, svolge anche un’azione protettiva del sistema nervoso.

È inoltre in grado di tenere lontani i mali di stagione, rafforzando il nostro sistema immunitario. È importante comunque ricordarsi di non consumarlo a temperature troppo elevate. Farlo intiepidire qualche minuto prima di berlo fa sì che non si creino danni all’esofago.

Perché è importante bere il tè ogni giorno? Come appena descritto, i suoi benefici spaziano a 360 gradi. Dal benessere dei denti a quello della salute nervosa, da quello dell’apparato digerente al buon funzionamento del metabolismo.

Approfondimento

