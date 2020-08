Perché è importante avere un kit di sopravvivenza?

Ci siamo mai trovati in una situazione di necessità, soli e senza aiuto? Soprattutto senza le cose necessarie che potessero esserci utili? Un kit di sopravvivenza è ciò che bisognerebbe avere sempre pronto, in questi casi.

Nella giungla urbana

La sopravvivenza non è solo un aspetto che riguarda la vita all’aria aperta, in foresta, in montagna, dentro qualche grotta o in pieno mare. In un certo senso ci sono tante cose nella società, che ci preparano ad uno stile di vita tipo Robinson Crousoe.

Apriamo i quotidiani e leggiamo la pagina economica. Troviamo notizie di fibrillazioni borsiere, banche deboli e in overbooking di debiti, volatilizzazione di titoli, valute in caduta libera e quanto altro. Uno scenario poco promettente. Quasi un scenario da si salvi chi può.

Perché è importante avere un kit di sopravvivenza. Situazioni impreviste

Ma basterebbe raggiungere i pendii delle Alpi e seguire qualche sentiero montano che si restringe sempre di più fino a scomparire. E senza sapere come tornare indietro, passiamo su una pietraia e slogando la caviglia, ci troviamo in una situazione di necessità. Siamo così bloccati, almeno momentaneamente. Cosa ci occorre in questo caso?

Cosa mettere in un kit di sopravvivenza

Quali sono le cose estremamente utili per sopravvivere ad una situazione imprevista? Se ci trovassimo in città, nella scatola del kit basterebbe solo una buona carta di credito. In natura questa non serve. Vediamo allora cosa.

Parliamo di materiali che non occupano spazio. Per cui una scatola di latta, come quelle che contengono il tabacco da pipa, dovrebbe andare bene.

Mettiamo dei fiammiferi, quelli contro le intemperie. Una candela di vera cera, utile anche in caso di fame. Una pietra focaia e una lente d’ingrandimento per il fuoco. Una serie di aghi e fili di varie dimensioni. Amo da pesca con lenze. Una bussola. Un cristallo di luce beta utile per schiarire di notte. Un laccio. Delle medicine di base: analgesici, antistaminici, tavolette per sterilizzare l’acqua. Cerotti a tenuta d’acque. E sempre da avere con sé, un coltello da sopravvivenza.

Un piccolo kit che può toglierci d’impaccio in tante situazioni, non solo di pericolo.