Ora andiamo a studiare perchè è il momento di comprare a piene mani e investire i propri soldi su un titolo pronto per il +170%.

Anche sui mercati azionari e nel trading ci sono particolari congiunture favorevoli ed altre meno. Ci sono momenti in cui titoli che rimangono sottovalutati per un bel pò di tempo continuano a scendere ma ad un certo punto invertono al rialzo generando un segnale di fine ribasso ed inizio rialzo. E’ il caso del titolo Orsero (MIL:ORS) che oggi quota a 5,48 in rialzo del 3,40%.

La società quotata a Piazza Affari nel novembre 2015 a 8,47, ha toccato un massimo a 13,83 nel 2017 per poi scendere fino a 4,30 nello scorso marzo.

Orsero che importa e distribuisce frutta e verdura da tutto il mondo trova riscontro e favore nel consenso degli analisti che calcolano un prezzo obiettivo in area 7,30. Invece, in base ai dettami del discounted cash flow il fair value viene stimato sopra i 15 euro con una sottovalutazione davvero impressionante rispetto ai prezzi attuali.

Perchè è il momento di comprare a piene mani e investire i propri soldi su un titolo pronto per il +170%

Il segreto per guadagnare costantemente sui mercati e scegliere di comprare un titolo sottovalutato quando è all’inizio del rialzo. E questo è il caso in cui si trova Orsero.

Procediamo per gradi ed analizziamo la struttura della tendenza sia di breve che di medio termine.

Il superamento in chiusura giornaliera dei 5,30 ha generato un interessante impulso rialzista che ha come primo obiettivo area 6,40.

Segnale di breve: comprare a mercato con stop loss a 5,03.

Le probabilità che 4,30 del mese di marzo possa rappresentare un minimo poliennale sono molto elevate. Per questo motivo e per ragioni legate ai fondamentali come poca’anzi evidenziato, il nostro giudizio sul titolo è strong Buy long term.

Si procederà per step ma consideriamo comprare questo titolo davvero una buona occasione da non lasciarsi sfuggire.

Si procederà per step.