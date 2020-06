Perché è fondamentale assumere ferro per chi ha ripreso a fare sport? Finalmente, dopo tanti mesi di attesa, uno dopo l’altro si stanno ricominciando a praticare quasi tutti gli sport. Dopo l’ok del Governo e del Ministero dello sport alla ripresa degli sport individuali e a quelli collettivi all’aperto, a breve si potrebbe rivedere la luce anche a livello amatoriale. Ecco quindi che si potrà tornare a giocare a calcio e a calcetto, con amici, compagni di squadra e colleghi. Ma, se nel frattempo abbiamo mantenuto il fisico allenato con ciclismo, corsa e nuoto, ecco perché e fondamentale assumere ferro per chi ha ripreso a fare sport.

La carenza di ferro si sente e si vede

La carenza di ferro è uno di quei sintomi di cui maggiormente ci accorgiamo, perché porta alla debolezza fisica e mentale. Questo stato di debilitazione e di stress può essere infatti dovuto sia al mancato apporto di questo importante nutriente che alla sua difficoltà di assorbimento. Ecco perché, quando ci sentiamo particolarmente stanchi senza aver prodotto uno sforzo fisico, è il caso di pensare che manchi il giusto apporto di ferro. Ma anche lo sportivo, sia amatore che professionista, deve introdurre costantemente la giusta quantità per non veder vanificati i propri sforzi.

Dove si trova il ferro

Fegato, carne di cavallo, crostacei e vongole sono le fonti animali primarie di conduzione del ferro nel nostro organismo. Ma, al caso, sono molto utili anche i legumi, la frutta secca, gli spinaci, i broccoli, i cavoli e le barbabietole. Da notare, però, che le fonti non animali sono più difficilmente e lentamente assimilabili, ed è per questo che si coniglia l’assunzione di Vitamina C. Ciò vuol dire ad esempio, mettere del limone sulla verdura o terminare il pasto con dei kiwi. Per gli amanti della tavola, un super piatto di pasta allo scoglio rappresenta il massimo del gusto e dell’introduzione di ferro!

Tanto ferro agli sportivi

Perché è fondamentale assumere ferro per chi ha ripreso a fare sport, quindi ci si domanda. La risposta è molto semplice: per ossigenare i muscoli e mantenere in equilibrio il tono muscolare. Non per niente anche il mitico Braccio di ferro, o Popeye, si nutre di spinaci e mostra i bicipiti! Il ferro è infatti il nutrimento essenziale dell’emoglobina, la proteina che porta l’ossigeno dai polmoni ai tessuti e della mioglobina, proteina che conduce l’ossigeno ai muscoli.