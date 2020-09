Perché è così importante anche per voi stessi investire nell’ambiente? Le motivazioni logiche per avere a cuore l’ambiente si sprecano. Ci hanno scritto migliaia di libri. Milioni di attivisti ogni giorno combattono in sua difesa. A volte anche a costo del carcere o della vita. Perché l’ambiente è il cibo e l’acqua che mangiamo e beviamo, e l’aria che respiriamo. Ed è il clima che ci circonda. Ma è anche la biodiversità che compone gli affreschi meravigliosi che la natura ci offre. Basterebbe affacciarsi ad un qualsiasi scorcio naturale fuori da una rumorosa città. Mettersi un attimo in silenzio e goderselo. E stare ad ascoltare i rumori della natura. Basterebbe così poco per capire. E, perdonateci, se non ci riuscite, è solo colpa vostra. Perché tutelare l’ambiente riguarda tutti noi.

Però… facciamo un’ipotesi per assurdo. Mettiamo che a voi del pianeta e della sostenibilità non freghi niente. Che pensiate che sia solo una moda passeggera. Forse la trovata di qualche lobby massonica non meglio identificata. Che pensiate che la morte delle barriere coralline e l’acidificazione degli oceani non vi colpisca. Perché tanto alle Maldive o alle Mauritius riuscirete ad andarci lo stesso in tempo. Che non riusciate a capire che un ghiacciaio che si scioglie è l’anticamera della morte per mancanza di acqua. Mettiamo che a voi la plastica monouso piaccia. E vi piaccia usarla e anche buttarla, così, nell’ambiente. Perché, tanto, chi se ne frega? Lo fanno tutti…

Mettiamo, assurdamente, che a voi piaccia tutto questo. Per noi siete dei folli, e lo diciamo chiaro e tondo. Quindi a voi dell’ambiente non ve ne fregherebbe niente, vero? Ed invece dovrebbe. Anche solo per una motivazione. Investirci. Perché? Perché quest’anno le società sostenibili europee stanno sovraperformando le società “tradizionali” in Borsa. E di parecchio. A fine luglio l’indice MSCI Eu ESG sovraperfomava quello tradizionale di oltre il 7% a 1 anno. Il primo era a +6,38%. Il secondo a -0,78%.

Investite nell’ambiente solo per il vostro tornaconto personale, se non volete fare altro. Così i vostri investimenti renderanno di più anche se a voi non fregasse niente. Per noi, per cui invece l’ambiente conta, sarà una buona cosa lo stesso. Perché avremo raggiunto lo stesso il nostro scopo. Il futuro dei nostri figli, in un mondo migliore e più pulito. E, ironia della sorte, magari otterremo questo risultato anche grazie all’avidità di chi dell’ambiente non gliene frega niente. Che suprema e dolce ironia.