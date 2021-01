In un periodo di crisi economica, come quello che si sta attraversando, occorre acquisire maggiore consapevolezza del denaro che si spende.

Rileva soprattutto come si spende. E in cosa lo si fa.

Per cercare di spendere meno denaro sarà, innanzitutto, importante partire esaminando le proprie abitudini quotidiane in fatto di soldi.

Perché è così difficile risparmiare? I consigli veramente efficaci per risparmiare molti soldi senza fatica.

Consumismo

Le abitudini spesso sono influenzate dal consumismo. E questo non permette di ponderare in maniera corretta le decisioni.

Utilizzare la testa è il modo giusto per riuscire a valutare in maniera oggettiva le proprie azioni.

Se, ad esempio, si utilizza lo shopping come un modo per sconfiggere la noia e passare il tempo ci sarà qualcosa che non va.

Spendere denaro in cose che poi non serviranno a nulla non è il modo giusto per affrontare i problemi (come spiegato dagli Esperti di ProiezionidiBorsa in questo articolo)

Sarebbe molto più produttivo cercare delle attività alternative. Come, per esempio, uno sport o un particolare hobby.

Tuttavia, se lo shopping è un modo per gratificarsi al raggiungimento di un determinato risultato potrebbe essere accettabile.

In ogni caso, anche qui bisognerà cercare di renderla un’attività sporadica.

Lasciare i soldi a casa

Un modo molto efficace per ridurre drasticamente le spese è uscire di casa non portandosi dietro denaro. O, meglio, portandosi solo lo stretto necessario per spese improvvise o per piccoli acquisti di prima necessità.

Oltre a questo, bisognerà dimenticarsi carte di credito e bancomat che portano a spendere più del dovuto. Meglio pagare in contanti.

Questo consiglio sembra andare controcorrente rispetto alle politiche attuate dal Governo in questo 2021. Eppure pagare in contati aiuta certamente a risparmiare denaro.

Rendersi conto delle spese effettuate è il primo passo per imparare a darsi dei limiti di spesa.

Non comprare a rate

Le statistiche parlano chiaro, buona parte della popolazione è carica di debiti.

In una società dove il bombardamento mediatico è continuo risulta difficile sottrarsi al bisogno di comprare. Anche se per farlo bisogna indebitarsi perché non si hanno i fondi necessari per determinati oggetti.

Ovviamente ci sono acquisti, come la casa, che giustificano finanziamenti o mutui.

Per quanto riguarda il resto, invece, bisognerebbe sempre evitare di acquistare beni futili, indebitandosi, per il solo gusto di averli.

Possedere l’ultimo modello di smartphone, un’automobile nuova o un televisore di ultima generazione che non ci si può permettere non migliorerà la propria situazione.

Anzi, il rischio reale che si corre è quello di ritrovarsi ricoperti di debiti da saldare.

Farsi delle domande

Prima di acquistare un qualsiasi bene è opportuno porsi delle domande. Mi servirà veramente? Lo utilizzerò ancora tra qualche tempo? Il prezzo è congruo? Posso permettermi di affrontare questa spesa?

Bisognerà, insomma, chiedersi se una cosa è economicamente vantaggiosa nel lungo periodo.

Ad esempio, nel caso degli elettrodomestici, è facilmente intuibile che sostituire il vecchio tostapane o il vecchio frigorifero porterà dei benefici. Infatti, un nuovo elettrodomestico di classe energetica A++ permetterà di risparmiare sulla bolletta della luce e, quindi, via libera all’acquisto.

Ecco spiegato perché è così difficile risparmiare, senza utilizzare la testa non si riuscirà mai a mettere da parte denaro senza fatica.