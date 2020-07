Perché è così difficile liberarsi dai debiti? Ripagare i debiti non è una cosa facile. Ci sono parecchie cause che non ci permettono di farlo. Cerchiamo di vederne qualcuna più in dettaglio. Magari per cercare di evitarla.

La prima causa è che non si cambia stile di vita. Se abbiamo dei debiti significa che ci sono più uscite che entrate. E’ abbastanza facile, no? C’è poco da girarci intorno. Per uscire dai debiti dobbiamo apportare importanti modifiche al nostro stile di vita. Spesso le spese aumentano di mese in mese. E per cose che neanche alla fine ci servono realmente. Non è facile apportare dei cambiamenti al proprio stile di vita. E cambiare le nostre cattive abitudini. Ma è necessario farlo. Perché altrimenti le cose peggioreranno sempre di più. Un’altra cosa da fare è che bisogna sacrificarsi. Proprio così. Per azzerare il nostro debito dobbiamo sacrificarci. Bisogna cercare di imparare a dire di no alle spese eccessive. A tutte le spese inutili. Il pagamento del debito infatti richiede un sacrificio costante. Perché altrimenti non si ripagherà mai. E magari, invece, aumenterà sempre di più.

Un’altra causa sono i tassi di interesse sui pagamenti con la carta di credito. Pagare con la carta di credito ci fa stare bene. Perché di fatto riusciamo a comprare una cosa senza pagarla, apparentemente. Perché il pagamento è stato rimandato al mese successivo. Ma la carta di credito ha dei costi, e sono molto alti. A meno che non sia strettamente necessario, evitate l’utilizzo della carta di credito.

Veniamo ad altro. Una causa poco nota del fare debiti è l’invidia verso gli altri. Già, proprio così. Vedere gli altri che fanno spese, anche eccessive, porta all’emulazione. Per non essere da meno. Capite da soli, speriamo, la portata di questo errore. Perché magari fate un prestito per una cosa. E un altro piccolo prestito per un’altra. Iniziate ad utilizzare la carta di credito. E così si entra in un vortice senza via d’uscita. Attenzione, perché la causa sopra riportata è molto subdola. Cercare di imitare di avere gli stessi stili di vita di altri porta a ad avere uno stile di vita superiore. Solo per fare invidia a loro. Si arriva quindi alla situazione assurda di iniziare ad indebitarsi per comprare cose che non servono. Solo per fare invidia ad altre persone che ci stanno intorno. Follia.

Perché è così difficile liberarsi dai debiti? Un’altra causa coinvolge invece la sfera familiare. Perché i debiti possono anche essere un problema per due. Perché magari uno vuole tagliare delle spese superflue, tipo degli abbonamenti. Ma l’altro non vuole. Dopotutto, si vive in due. E magari ci sono anche i figli. Quindi, cosa si può fare? Sicuramente bisogna parlarne. Perché quando ci sono esigenze diverse bisognerebbe farlo sempre. E se riguardano i soldi, poi, ancora di più. Perché far capire l’importanza del risparmio è essenziale.

I debiti possono crearsi anche a causa di addebiti imprevisti. E questa causa è meno infrequente di quanto si possa pensare. Anche perché tutti abbiamo avuto spese impreviste. E se non abbiamo denaro da parte per farvi fronte, il debito è l’unica soluzione. Altro motivo per risparmiare, no? Perché piccole o grandi uscite impreviste possono farci facilmente ricadere nei debiti. E’ per questo motivo che bisogna crearsi un fondo di emergenza. Ci abbiamo anche scritto un articolo, che trovate qui.

Un’ultima ragione

E’ il tempo. Il pagamento dei debiti può richiedere diversi anni. Ovviamente varia a seconda della quantità di debito che abbiamo. E della rata mensile con cui ripaghiamo questo debito. Anche perché nel frattempo dovremo continuare a vivere. E’ proprio il lungo orizzonte temporale necessario per ripagare il debito che rischia di farci scoraggiare. Ma c’è una soluzione. Bisogna farsi una tabella di marcia dei propri pagamenti. Anche per vedere se, a volte, sia possibile accelerare il pagamento del nostro debito. In questo modo potremo, forse, azzerarlo anticipatamente.