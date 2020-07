Ecco perché dovresti mettere un po’ di sale nel lavandino ogni sera. Il sale non va rovesciato a tavola perché porta sfortuna, ma nessuno ha detto mai nulla sul versarlo nel lavandino. Ma perché bisogna mettere un po’ di sale nel lavandino ogni sera? A cosa serve? Ecco che il team di Proiezionidiborsa ha la risposta perfetta per voi. E dopo aver scoperto questo metodo potrete dire addio a tantissimi detergenti chimici che rovinano la vostra cucina. Clicca qui invece per scoprire perché dovremmo fare tutti i giorni acqua e sale.

Ecco perché dovresti mettere un po’ di sale nel lavandino ogni sera

Non solo sul cibo, ma anche nel lavandino. Il sale infatti è fantastico per pulire la casa. Liberare lo scarico del lavandino è un altro uso che può tornarci comodo. Però ci servirà anche l’alleato numero uno: l’aceto. Come fare? Mescola mezza tazza di aceto con mezza tazza di sale fino e versalo nello scarico. Ottura il lavandino con una spugna o un panno vecchio e lascialo in ammollo per 20-30 minuti, dopo questo tempo controlla se il liquido scompare, pulisci con acqua calda e detersivo, risulterà disinfettato e lascerà un buon odore.

Sale grosso e bicarbonato di sodio

Le miscele acide che provocano schiuma sono efficace e aiutano molto a sciogliere gli eventuali detriti bloccati nei tubi di scarico. Per realizzare questa ricetta mescola 5 cucchiai di sale grosso con 5 di bicarbonato di sodio, aggiungi 200 ml di acqua calda e versa tutto nello scarico otturato, fai attenzione a non bruciarti perché è una miscela molto acida. Dopo qualche minuto aiutati con uno stura lavandino per far passare tutto il liquido, metti acqua calda per rimuovere quello che resta ancora e pulisci infine con detergente e acqua tiepida.

Ora che avete il metodo perfetto e soprattutto naturale per liberare i vostri lavandini da residui di sporco. Potete dire addio a detergenti chimici pericolosi e nocivi per voi e per l’ambiente.