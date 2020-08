In questo articolo ti mostriamo perché dovresti massaggiare il cuoio capelluto almeno tre volte a settimana.

Anche i capelli vogliono la loro parte! Prendersi cura della nostra chioma ci regalerà un aspetto più sano e piacevole.

Alla classica beauty routine effettuata con alcuni prodotti idratanti e protettivi, gli esperti del settore consigliano di aggiungere un massaggio al cuoio capelluto.

Quali sono i benefici del massaggio?

Secondo gli hair–stylist, il massaggio apporta una serie di benefici per i capelli ma anche per la nostra psiche.

Nel dettaglio, il massaggio al cuoio capelluto aiuterebbe a rivitalizzare la chioma mediante movimenti di dita e polpastrelli che stimolano la circolazione sanguigna. Inoltre, aumenterebbe la fase di ricrescita del capello.

Infine, servirebbe a rilassare la mente e sciogliere le contrazioni. Diversi sono, infatti, i saloni di bellezza in cui il rituale dello shampoo è sinonimo di una vera e propria coccola per il cliente. Lo scopo dei movimenti sulla cute è quello di favorire il rilassamento, massaggiando la zona superiore della testa. Risulta, invece, particolarmente utile per scaricare la tensione, quando i movimenti vengono eseguiti sulle aree dietro le orecchie.

Se ripetuto almeno per tre volte a settimana, dicono gli esperti, il procedimento terapeutico diventerà un vero e proprio toccasana.

Come effettuare il massaggio a casa?

È consigliabile procedere con il massaggio quando i capelli sono asciutti, per evitare di spezzarli.

Posiziona i polpastrelli di entrambe le mani sulla parte alta della testa ed esegui una leggera pressione con le dita.

I movimenti dovranno essere circolari

Effettua una leggera pressione con le mani spingendo da sinistra a destra, continua poi a massaggiare avanti e indietro, muovendo delicatamente il cuoio capelluto.

Il procedimento può essere intensificato aggiungendo un olio che favorisca la ricrescita dei capelli, come l’olio di ricino o l’olio di cocco. Se, invece, soffri di dermatite seborroica o forfora, è consigliabile non usare prodotti oleosi. In questo caso, bisogna massaggiare il cuoio capelluto sempre prima dello shampoo, per mantenere la cute più pulita ed alleviare il fastidio. Per ogni sessione di massaggio servono tre, cinque minuti ed il gioco è fatto.

