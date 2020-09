È un eterno dibattito: fa meglio alla salute la doccia calda o quella fredda? E se la risposta fosse… Entrambe? Ecco perché dovresti alternare acqua calda e fredda sotto la doccia.

I benefici della doccia di contrasto

Alternare acqua calda e fredda sotto la doccia è una pratica nota come doccia di contrasto, o idroterapia di contrasto. È uno dei modi più veloci ed economici per ottenere un trattamento degno di una spa direttamente in casa tua. Ma quali sono i benefici per il tuo organismo?

Innanzitutto, la doccia di contrasto aiuta la circolazione del sangue. Infatti, quando il tuo corpo percepisce il freddo, tende a portare il sangue verso gli organi interni. Al contrario, l’acqua calda fa sì che il sangue rifluisca verso la superficie della pelle. Alternando caldo e freddo, i vasi sanguigni continuano a dilatarsi e restringersi. Questo stimola il sistema circolatorio.

L’idroterapia di contrasto è quindi ottima se si soffri di gambe gonfie e pesanti. Dopo una giornata trascorsa in piedi o seduto alla scrivania, riattivare la circolazione del sangue è essenziale per liberarsi di questi fastidiosi sintomi. Per ottenere risultati migliori, puoi anche provare la posizione yoga che ti abbiamo consigliato in un precedente articolo.

Inoltre, la doccia di contrasto è perfetta per riprendersi più velocemente dopo una sessione di sport intenso. Sono infatti molti gli atleti che adottano questo semplice trattamento.

Infine, alternare acqua calda e fredda sotto la doccia ha un effetto corroborante ed energizzante, ma allo stesso tempo rilassante.

Come alternare acqua calda e fredda nella maniera corretta

Ora che sai perché dovresti alternare acqua calda e fredda sotto la doccia, ecco come farlo nella maniera corretta. È importante che questo trattamento diventi una routine quotidiana. Puoi infatti ripeterlo tutti i giorni, mentre ti fai la doccia. È ottimo sia al mattino, per un boost di energia, sia la sera, per rilassarti dopo l’attività sportiva o una lunga giornata di lavoro.

Ti basterà seguire questi passaggi:

a) dopo esserti lavato sotto la doccia, inizia col portare l’acqua alla massima temperatura che riesci a tollerare;

b) dirigi il getto caldo su tutte le parti del corpo per 3 minuti;

c) porta l’acqua alla temperatura più fredda che puoi sopportare, per 30 secondi;

d) ripeti i passaggi precedenti per tre o quattro volte;

e) finisci sempre col getto freddo.

Infine, goditi la sensazione di relax!