Ecco perché dovreste fare attenzione a non conservare in frigo questi cibi. A chiunque capita almeno una volta di rientrare in casa dopo avere fatto la spesa e di soffermarsi su uno dei prodotti alimentari acquistati chiedendosi: dove lo metto? Le risposte possibili sono delle più disparate: nella dispensa, nello scantinato, nel congelatore o… nel frigorifero? In quest’articolo la redazione di Proiezionidiborsa vi mostrerà quali cibi sarebbe opportuno non conservare in frigorifero e perché.

Tenere tutti gli oli lontani dal frigo!

Nessun olio deve essere conservato in frigorifero. In caso se ne voglia preservare il sapore originale è bene travasarli in delle bottiglie scure e tenerle ermeticamente chiuse in un luogo fresco e lontano da fonti di luce.

Il caffè

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Secondo una leggenda metropolitana conservare il caffè nel frigorifero aiuterebbe a preservarne l’aroma. Falso! È invece meglio conservarlo in una dispensa a temperatura ambiente. Solo così è possibile evitare che il suo sapore si alteri.

Il pane

Il freddo a cui è sottoposto all’interno del frigorifero tende a farlo seccare più rapidamente del dovuto. Anche in questo caso, meglio conservarlo in dispensa!

Le cipolle, l’aglio e le patate

Rischiano di marcire prima del dovuto. Vanno conservati in un luogo asciutto e umido, ma è bene fare attenzione a non disporli vicini. Infatti, in caso venissero a contatto finirebbero ugualmente per maturare in maniera prematura e di conseguenza per marcire.

Le banane

Si anneriscono e diventano molle senza maturare.

Gli avocado

Metterli in frigorifero rischia di bloccarne la maturazione. Infatti, gli avocado provengono dal Messico. A volte vengono immessi ancora acerbi sul mercato italiano. Sarebbe opportuno metterli in frigorifero solo se si è in grado di accertarsi del fatto che abbiano già raggiunto il giusto grado di maturazione.

Si è quindi spiegato esaustivamente perché dovreste fare attenzione a non conservare in frigo questi cibi. Sapere dove disporre ogni alimento è infatti importantissimo non tanto per questioni di salute, quanto più per preservarne il gusto e l’aroma e per evitare di doversene disfare perché marciti anzitempo.