Scegliere i gioielli giusti da indossare per il veglione di Capodanno non è facile, bisognerà prestare attenzione al tema della serata e all’abbigliamento che si vuole sfoggiare.

La notte di Capodanno è un evento che capita una volta all’anno in cui si può osare con look completamente diversi, scintillanti e appariscenti. Il giusto outfit si potrà completare accostando un accessorio adatto.

La tradizione vuole che l’oro sia il colore principale da indossare anche per buon auspicio per il nuovo anno. Per illuminare il proprio outfit, le sue mille tonalità sono perfette per qualsiasi look ed inoltre donerà raffinatezza ed eleganza.

Ecco alcune dritte che potranno essere utili per abbinare i gioielli giusti per la notte di San Silvestro.

Perché dovremmo indossare questi gioielli a Capodanno?

Generalmente il dress code è molto importante. Ad esempio, in una serata elegante solitamente si indossano abiti lunghi o anche molto scollati. Nel primo caso, una scollatura abbellita da un girocollo o un pendente prezioso esalta il décolleté. Nel secondo caso, se il vestito si presenta senza scollatura sarà indicata una collana lunga.

Evitare di accostare gioielli eccentrici con vestiti molto appariscenti come strass o tessuti scintillanti, in quanto è bene osare ma se si esagera si rischia di non valorizzare né il vestito e né il gioiello.

Per chi indosserà abiti con i polsi scoperti o vorrà sfoggiare una manicure all’ultima moda, potrà completare l’outfit senza dubbio con un anello e dei bracciali.

Il colore rosso natalizio e l’oro in questo caso sono perfetti per valorizzare con una montatura scintillante un anello notevole per una serata importante.

I bracciali possono essere indossati abbinandoli alla collana o agli orecchini, se l’abito è abbastanza coprente sarà meglio scegliere un bracciale delicato e sottile; se invece si vuol provocare con una scollatura, qualsiasi bracciale vistoso potrà andar bene.

Anche gli orecchini potranno essere scelti non solo in base al vestito ma anche all’acconciatura. Molto eleganti e accattivanti sono gli orecchini pendenti, ma non da indossare sui capelli sciolti ma bensì abbinandoli perfettamente a una crocchia e un vestito con lo scollo profondo.