Purtroppo a causa del distanziamento sociale e alle misure di prevenzione del contagio siamo in una nuova normalità. Anche se possiamo vedere i nostri cari, bisogna evitare il contatto fisico. Per l’incolumità loro e anche la nostra. Ma cosa possiamo fare per alleggerire questo senso di distaccamento?

Nella lingua giapponese esiste un termine Shinrin-yoku. Significa trarre giovamento dall’atmosfera della foresta. E diversi studi nel corso degli anni hanno confermato che immergersi nella natura porta grossi benefici. Primo tra tutti, la riduzione dello stress. Solo passare del tempo immersi nella natura porta all’abbassamento di pressione arteriosa. Per i soggetti che soffrono di pressione alta. In pratica riduce gli effetti di malattie dovute a uno stile di vita frenetico.

Perché dovremmo abbracciare un albero se ci mancano i nostri cari

Ma abbracciare un albero sembra essere ancora più utile. Infatti, il contatto umano è uno dei bisogni primari dell’uomo. In un momento in cui purtroppo se n’è privati, gli alberi vengono in nostro soccorso.

Non solo “sostituiscono” momentaneamente i nostri cari, ma donano altri benefici. Perché il gesto dell’abbraccio riduce l’ansia, migliora le pulsazioni, ma aumenta anche i livelli di ossitocina. Con conseguente aumento di senso di felicità.

Nella medicina giapponese, inoltre, si sostiene che è possibile sentire l’energia dell’albero. Che essendo un essere vivente dona felicità e aiuta a risanare mente e corpo. Quasi come una sorta di forma di meditazione. Infatti abbracciando un albero si possono assorbire i terpeni. Stimolando così la produzione di neurotrasmettitori salutari.

Tant’è che esiste una vera e propria disciplina terapeutica, la silvoterapia. Secondo questa disciplina, basterebbe abbracciare l’albero scelto per 15 minuti per trarne i benefici. Niente più stress, sentendo una sensazione di appagamento pari a quella di una abbraccio umano.

Ecco perché dovremmo abbracciare un albero se ci mancano i nostri cari. Finché non sarà sicuro riabbracciare le persone che amiamo, tentar non nuoce. Al massimo si potrà godere dei benefici dell’aria pulita.

