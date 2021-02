Nel weekend abbiamo dato indicazioni di attesa e di rimanere a bordo campo in attesa di sviluppi. I mercati non erano nè Long ma nemmeno Short, ma fra oggi e domani, le nostre idee operative dovrebbero diventare molto chiare. La giornata di oggi infatti è stata interessante e quello che accadrà domani, o sopra il massimo odierno o sotto il minimo, dispiegherà effetti per diverso tempo, almeno due/tre settimane. Ora i nodi stanno per venire al pettine e nei prossimi paragrafi andiamo a spiegare in modo semplice ma esaustivo, perchè domani è decisivo per le sorti dei mercati azionari fino a metà marzo.

Alle ore 19:50 del 22 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.968

Eurostoxx Future

3.701

Ftse Mib Future

23.065

S&P 500 Index

3.898.

I nostri oscillatori che continuano a rimanere piatti in attesa di sviluppi sono però messi all’inizio di una fase direzionale. Cosa significa? Una chiusura di domani sopra/sotto il massimo/minimo odierno, farebbe partire direzionalità anche di diversi punti percentuali in poche settimane.

Previsione rialzista ancora per diverse settimane per il frattale annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 19 febbraio

Siamo in un turning point rilevante in attesa di chiarezza.

Perchè domani è decisivo per le sorti dei mercati azionari fino a metà marzo? I livelli operativi da monitorare

Dax Future

Tendenza laterale ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 23 febbraio superiore a 14.020.

Eurostoxx Future

Tendenza laterale ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 23 febbraio superiore a 3.716.

Ftse Mib Future

Tendenza laterale ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 23 febbraio superiore a 23.180.

S&P 500 Index

Tendenza laterale ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 23 febbraio superiore a 3.931.

La nostra attenzione non sarà concentrata su quello che accadrà domani in intraday ma sui prezzi di chiusura della giornata di contrattazione. Tranne che domani sarà interlocutoria, è prevista nuove operazioni sui mercati in ottica di diversi giorni dall’apertura di mercoledì mattina.