Perché dobbiamo mettere lo zucchero nel prato di casa se vogliamo che cresca pulito e ordinato

Se non ci prendiamo cura degli spazi verdi della nostra casa rischiamo di rovinare terreno e habitat naturale, eppure bastano pochi trucchi per tenerli in salute. Eccone uno incredibile.

Se c’è un elemento che può rovinare il nostro giardino o il prato di casa questo è l’erbaccia. Cresce senza controllo nonostante i tentativi di tenere il nostro appezzamento in ordine e bisogna effettuare continui controlli e trattamenti per evitare che si diffonda. Cosa fare se non vogliamo utilizzare prodotti chimici? Erbacce e sterpi possono essere sradicate grazie allo zucchero. Lo zucchero riduce la germinazione di alcuni semi che producono erbe estranee al terreno.

Sperimentato dagli australiani, questo rimedio ha dato risultati sorprendenti. Numerosi terreni sono stati trattati con lo zucchero, mezzo chilogrammo per metro quadrato sarebbe stata la quantità destinata a questo scopo. Il trattamento è stato fatto prima della pacciamatura, in seguito all’utilizzo dello zucchero le erbacce sarebbero sparite.

Quantità di azoto

Perché dobbiamo mettere lo zucchero nel prato di casa? Nel nostro prato troviamo piante che sono nate e cresciute nel terreno. Le erbacce invece si sono infiltrate e fanno concorrenza alle piante buone per rubarne l’alimento. Le piante nate nel nostro prato vogliono bassi contenuti di azoto, le erbacce ne richiedono una quantità maggiore. Dando al terreno l’apporto di azoto richiesto dalle piante buone, queste avranno la meglio sulle erbacce. Lo zucchero aiuta i microbi del terreno a crescere metabolizzando l’azoto presente e togliendolo alle erbe cattive.

Siamo abituati a vederlo in tavola, a metterlo nel caffè, a considerarlo come un alimento prezioso. E lo zucchero lo è anche nel nostro prato aiutandoci a mantenerlo in ordine e in salute dopo una accurata pulizia.

Perché dobbiamo mettere lo zucchero nel prato di casa insieme al concime organico

Anche quando la porzione di giardino è piccola, le erbacce possono danneggiare il terreno. In questi casi distribuiamo lo zucchero in maniera uniforme e innaffiamo abbondantemente. Facciamo una prima irrigazione che non superi i 2 centimetri e le erbacce dovrebbero già subire un brutto colpo. Rastrelliamo e puliamo quindi alimentiamo il terreno con concime organico ricco di azoto. Innaffiamo una seconda volta.

Il concime organico rilascerà l’azoto lentamente e insieme allo zucchero alimenterà il terreno nel migliore dei modi. Usiamo il tosaerba e tagliamo il prato a non più di 7 centimetri. Questa altezza ci aiuterà a preservare il prato mantenendolo sano e la quantità di ombra sarà adeguata a non far crescere erbe estranee. Se dovessero ricomparire non esitiamo a ricorrere nuovamente allo zucchero per farle morire in fretta.